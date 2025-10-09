CBF define data de jogos atrasados de Flamengo e Fluminense no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agendou os jogos atrasados de Flamengo e Fluminense no Brasileirão. As partidas, válidas pelas 12ª rodada, acontecerão entre outubro e novembro.

continua após a publicidade

Os jogos estavam inicialmente marcados para junho, período em que a dupla carioca estava nos Estados Unidos se preparando para a disputa do Mundial de Clubes. O Tricolor, que chegou às semifinais da competição, enfrenta o Ceará no dia 29 deste mês, às 19h, no Maracanã. O Rubro-Negro, por sua vez, viaja para Recife em 13/11, onde enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h30.

Flamengo e Fluminense no Brasileirão

Em segundo, o Flamengo perdeu a liderança do campeonato para o Palmeiras devido aos recentes tropeços. O time paulista possui os mesmos 55 pontos, mas tem uma vitória a mais e um jogo a menos que o rubro-negro, que tem 26.

continua após a publicidade

Até enfrentar o Sport e repor a partida da 12ª rodada, o Fla tem uma dura sequência pela frente, que inclui jogos decisivos da Libertadores, contra o Racing, em 22 e 29 de outubro. Pelo Brasileirão, jogará contra: Botafogo (15/10), Palmeiras (19/10), Fortaleza (25/10), Sport (1/11, este válido pela 31ª rodada), São Paulo (5/11), Santos (9/11), Sport (13/11).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís comanda o Flamengo contra o Bahia no Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A recente troca de treinador trouxe novo fôlego ao Fluminense, que voltou a vencer o Botafogo após longo tabu. No entanto, mesmo sob o comando de Zubeldia, o Flu oscila no Brasileirão e briga para se manter perto do G6. Em sétimo, tem 38 pontos, cinco a menos que Bahia, em sexto, e Botafogo, em quinto, mas possui um jogo a menos que o rival, que tem 27.

continua após a publicidade

Eliminado da Sul-Americana, o Tricolor tem pela frente, no Campeonato Brasileiro: Juventude (16/10), Vasco (19/10), Internacional (25/10), Ceará (29/10, válido pela 12ª rodada) e então o Ceará de novo, em 2/11, pela 31ª rodada.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense