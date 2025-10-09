Declaração de presidente do Flamengo sobre a Libra divide opiniões: ‘Ingênuos’

Diante de todas as polêmicas envolvendo o Flamengo e os clubes que formam a Libra, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, declarou que diferente da Liga Forte União (LFU), a Libra nunca discutiu sobre o futuro do futebol brasileiro. Segundo o mandatário rubro-negro, o clube carioca foi “enganado” ao acreditar sobre o futuro do grupo. A declaração, no entanto, não agradou aos torcedores nas redes sociais.

Na última terça-feira (7), o presidente rubro-negro se reuniu com a o Conselho Deliberativo do Flamengo e deu o ponto de vista do clube sobre o método de distribuição de receitas televisivas dentro da liga. Bap não concorda com o modelo de repasse dos valores que cada clube receberia por audiência, de 30% do total do contrato com a Libra. A quantia representa cerca de R$ 309 milhões por temporada (variável do acordo de direitos).

Segundo um dos internautas, a declaração do presidente é um claro movimento para o rompimento do contrato com a Libra. Para outro torcedor, os clubes da Libra são bem-vindos na LFU, contanto que contribuam com a evolução do futebol brasileiro. Confira abaixo.

As polêmicas começaram quando o Flamengo conseguiu travar na Justiça o repasse de R$ 77 milhões referentes à porcentagem dos ganhos com o pay-per-view aos clubes que fazem parte da Libra. Os companheiros de liga reprovaram a atitude do clube carioca e começaram a demonstrar insatisfação com o comportamento do mandatário rubro-negro. Em busca de um futuro melhor para o futebol brasileiro, as equipes precisam chegar a um consenso em suas ligas.

Veja a declaração do presidente do Flamengo

A gente acreditou em algo que seria maior para a formação de uma liga. Eu diria que o Flamengo foi ingênuo, foi enganado, porque jamais houve uma única conversa em todas as reuniões que eu tive na Libra até hoje. Não se discutiu nem um minuto sobre o futuro do futebol brasileiro, sobre a formação de uma liga ou sobre como a gente tocaria um campeonato, em nenhuma das reuniões. Talvez, possam ter havido outras reuniões, das quais eu não participei, mas reunião oficial, em nenhuma delas foi discutido esse futuro. A gente lê na mídia toda hora alguém falando “Vamos fazer isso”, “O plano é da liga”, “O Flamengo não apoia uma nova liga”... O Flamengo sempre apoiou uma nova liga, não houve um único minuto de discussão dentro da Libra sobre esse assunto. Na LFU houve, e há muito. A gente sabe porque conversamos com integrantes da LFU, inclusive com o maior investidor, com quem nós falamos sobre o que seria uma liga, conceitualmente falando, no Brasil, mas na Libra nunca houve - disse Luiz Eduardo Baptista.

