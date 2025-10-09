Em reta final de contrato, o destino de Filipe Luís no Flamengo ainda está incerto. Faltando três meses para o fim do vínculo, o treinador tem em mãos uma proposta de renovação com o clube, que aguarda resposta.

Durante o III Fórum Rio Empreendedor, organizado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Luiz Eduardo Baptista, presidente rubro-negro, falou ao "ge" sobre a situação e deixou a decisão para o comandante.

— Esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele diz que quer ficar. Então eu acredito que a gente tenha totais possibilidades de isso acontecer. Mas são muitas coisas que têm que ser consideradas. O que faz um casal permanecer casado? A vontade dos dois, no momento certo. Até agora, nós temos esse alinhamento. Mas, sinceramente, o mais importante no momento é pensar no jogo contra o Botafogo. Um dia de cada vez — afirmou Bap.

Além de falar sobre o tema, o mandatário também comentou o momento vivido pelo Flamengo em campo. Devido aos recentes tropeços no Brasileirão, perdeu a liderança do campeonato para o Palmeiras, que tem os mesmos 55 pontos, mas possui uma vitória a mais (e um jogo a menos).

— Essas oscilações são absolutamente normais na vida e no futebol. E tenho muita tranquilidade para dizer que estou satisfeito com o trabalho que foi feito até agora, ao longo do ano. O Flamengo não perdeu nada ainda, está no páreo e tem totais condições de ser campeão. Isso é garantia de alguma coisa? Não. Não temos garantia de nada na vida. Mas, como diz Raul Seixas, você tem que ser uma metamorfose ambulante, tem que ir fazendo ajustes para que você alcance seus objetivos. No Flamengo não é diferente. Só depende de nós. Então vamos focar nosso tempo para ver o que podemos fazer para melhorar.

No retorno da Data Fifa, o Rubro-Negro enfrenta o Botafogo no dia 15 (quarta-feira), no Nilton Santos. Ainda em outubro, encara o Racing, pelas semifinais da Libertadores. O jogo de ida será no dia 22, às 21h30, no Maracanã, enquanto a volta será no dia 29, também às 21h30 (de Brasília), na Argentina.

