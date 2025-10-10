Rosto da Globo em Copas do Mundo, Márcio Canuto revela time do coração

Figurinha carimbada da Globo em Copas do Mundo nas últimas décadas, o repórter Márcio Canuto falou sobre o time do coração. Em entrevista ao apresentador Benjamin Back no podcast "Benja Me Mucho", o jornalista revelou a torcida para o Santa Cruz. Alagoano, Canuto citou o carinho pelo CRB e pelo CSA, mas explicou que a relação com o Tricolor do Arruda surgiu com o pai, que era goleiro do time pernambucano.

- Na essência, meu primeiro grande time e ainda hoje é o grande time da minha vida é o Santa Cruz. Meu pai jogou no Santa Cruz, era goleiro. O Santa Cruz pagava a ele a pensão. Lá, meu pai morou com Chacrinha, que na época era músico, tocava bateria. Depois chegou uma família que um dos filhos era Ariano Suassuna. Ariano foi contemporâneo e colega do meu pai - começou Canuto.

- Lá em casa, a gente cresceu vendo os troféus e fotos do meu pai jogando pelo Santa Cruz. E de manhã, tocava o hino do Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz é talvez a mais fanática que existe. Ano passado, o Santa Cruz parou de jogar em março, porque não tinha calendário. Uma vez, não tinha atividade nenhuma, a torcida se mobilizou para reimplantar o gramado. A torcida do Santa Cruz é genial - completou.

Carreira de Márcio Canuto

Márcio Canuto começou a carreira na década de 1960, em Alagoas, passando por jornais e rádios do estado. No fim da década de 1990, foi contratado pela Globo para trabalhar em São Paulo. Durante o período de Copa do Mundo, o repórter, conhecido pela irreverência, cobria a festa do público nas ruas. Em 2019, deixou a emissora carioca. Nos últimos anos, somou breves passagens pela Record.