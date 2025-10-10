menu hamburguer
Rosto da Globo em Copas do Mundo, Márcio Canuto revela time do coração

Jornalista era figurinha carimbada na cobertura das festas de rua

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
05:40
Marcio Canuto
imagem cameraMárcio Canuto marcou época na cobertura da Globo em Copas do Mundo (Foto: Reprodução)
Figurinha carimbada da Globo em Copas do Mundo nas últimas décadas, o repórter Márcio Canuto falou sobre o time do coração. Em entrevista ao apresentador Benjamin Back no podcast "Benja Me Mucho", o jornalista revelou a torcida para o Santa Cruz. Alagoano, Canuto citou o carinho pelo CRB e pelo CSA, mas explicou que a relação com o Tricolor do Arruda surgiu com o pai, que era goleiro do time pernambucano.

- Na essência, meu primeiro grande time e ainda hoje é o grande time da minha vida é o Santa Cruz. Meu pai jogou no Santa Cruz, era goleiro. O Santa Cruz pagava a ele a pensão. Lá, meu pai morou com Chacrinha, que na época era músico, tocava bateria. Depois chegou uma família que um dos filhos era Ariano Suassuna. Ariano foi contemporâneo e colega do meu pai - começou Canuto.

- Lá em casa, a gente cresceu vendo os troféus e fotos do meu pai jogando pelo Santa Cruz. E de manhã, tocava o hino do Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz é talvez a mais fanática que existe. Ano passado, o Santa Cruz parou de jogar em março, porque não tinha calendário. Uma vez, não tinha atividade nenhuma, a torcida se mobilizou para reimplantar o gramado. A torcida do Santa Cruz é genial - completou.

Carreira de Márcio Canuto

Márcio Canuto começou a carreira na década de 1960, em Alagoas, passando por jornais e rádios do estado. No fim da década de 1990, foi contratado pela Globo para trabalhar em São Paulo. Durante o período de Copa do Mundo, o repórter, conhecido pela irreverência, cobria a festa do público nas ruas. Em 2019, deixou a emissora carioca. Nos últimos anos, somou breves passagens pela Record.

Márcio Canuto - Record
Márcio Canuto passou pela Record após deixar a Globo, em 2019 (Foto: Divulgação/Record TV)

