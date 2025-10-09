Depois de três dias de folga, o Flamengo treinou nesta quinta-feira (9) com o elenco completo no Ninho do Urubu e foco no clássico contra o Botafogo. A sessão contou com a presença de Erick Pulgar, que avançou na recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso e pode estar à disposição de Filipe Luís após a Data Fifa.

continua após a publicidade

Na quarta-feira, parte dos jogadores se reapresentaram para trabalhos regenerativos, enquanto os titulares, que possuem maior desgaste, retornaram apenas no dia seguinte. Com isso, o treinador teve todos à disposição para iniciar a preparação para o clássico contra o Botafogo.

➡️ Bap abre jogo sobre renovação de Filipe Luís: ‘Se depender do Flamengo, ele fica’

O primeiro compromisso do Flamengo após a Data Fifa será contra o Alvinegro, no dia 15 de outubro, no Nilton Santos. A cautela com Pulgar é maior por se tratar de um jogo em gramado sintético, mas a expectativa é que o chileno esteja pelo menos à disposição. Na sequência, o clube encara o Palmeiras no Maracanã, no dia 19, e abre a semifinal da Libertadores diante do Racing, no dia 22. O mês ainda terá os duelos contra Fortaleza e o jogo de volta contra os argentinos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo