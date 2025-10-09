menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Em meio às polêmicas, ídolo do Palmeiras provoca Flamengo e São Paulo: ‘Chora’

Ex-jogador usou as redes sociais para se manifestar

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/10/2025
17:31
Palmeiras venceu o jogo de virada e passou o Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Palmeiras venceu o clássico de virada e passou o Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Nesta semana, Flamengo e São Paulo não pouparam críticas à arbitragem do Brasileirão, acusando um suposto favorecimento ao Palmeiras. Em meio às polêmicas, Marcos, lendário ex-goleiro do Verdão, decidiu provocar os rivais em suas redes sociais. Ao som de “Ela Chora Chora”, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, o ídolo palmeirense postou uma foto com os escudos dos clubes em sua página oficial no Instagram.

➡️Torcedores se chocam com áudio de Ramon Abatti com VAR em São Paulo x Palmeiras

As polêmicas sobre o suposto favorecimento ao Palmeiras começaram no último domingo (5), no clássico contra o São Paulo. Na ocasião, o Tricolor criticou duramente a arbitragem de Ramon Abatti Abel, alegando que o juiz deixou de expulsar o meia Andreas Pereira e ignorou um pênalti claro em Gonzalo Tapia, quando o placar ainda era 2 a 0. Após esses lances, o Verdão conseguiu a virada e assumiu a liderança do Brasileirão.

Ainda no domingo, após a derrota do Flamengo para o Bahia, o diretor técnico, José Boto, foi questionado se havia algum favorecimento ao Palmeiras na competição e afirmou que as polêmicas de arbitragem no Morumbis "deixa suspeitas" na condução do Campeonato Brasileiro.

O assunto tomou conta dos principais jornais esportivos de todo o Brasil, nesta semana. Em meio às polêmicas, o goleiro Marcos aproveitou a oportunidade para provocar os rivais. Confira o post abaixo.

O resultado positivo no clássico contra o São Paulo garantiu a liderança do Brasileirão ao Palmeiras, que igualou em número de pontos com o vice-líder Flamengo. Neste sábado (11), o Verdão pode abrir três pontos de vantagem, se vencer a partida atrasada da 12ª rodada, contra o Juventude, no Allianz Parque. No entanto, a equipe chega cheia de desfalques para o confronto.

➡️Eric Faria surpreende em escolha de árbitro para apitar Flamengo x Palmeiras

Veja a lista de desfalques do Palmeiras contra o Juventude:

  • Vitor Roque (suspenso)
  • Emiliano Martínez (convocado pelo Uruguai)
  • Facundo Torres (convocado pelo Uruguai)
  • Gustavo Gómez (convocado pelo Paraguai)
  • Flaco López (convocado pela Argentina)
  • Aníbal Moreno (convocado pela Argentina)
  • Paulinho (lesão)
  • Lucas Evangelista (lesão)
  • Khellven (lesão)
  • Ramón Sosa (lesionado)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante treino
Abel Ferreira estuda alternativas para escalar o Palmeiras contra o Juventude (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

