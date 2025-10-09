Em meio às polêmicas, ídolo do Palmeiras provoca Flamengo e São Paulo: ‘Chora’
Ex-jogador usou as redes sociais para se manifestar
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta semana, Flamengo e São Paulo não pouparam críticas à arbitragem do Brasileirão, acusando um suposto favorecimento ao Palmeiras. Em meio às polêmicas, Marcos, lendário ex-goleiro do Verdão, decidiu provocar os rivais em suas redes sociais. Ao som de “Ela Chora Chora”, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, o ídolo palmeirense postou uma foto com os escudos dos clubes em sua página oficial no Instagram.
CBF define detalhes do clássico atrasado entre Santos e Palmeiras pelo Brasileirão
Santos
Fala de Ramon Abatti para jogador em São Paulo x Palmeiras choca web: ‘Várzea’
Fora de Campo
STJD denuncia diretores do São Paulo e árbitro de clássico contra o Palmeiras
São Paulo
➡️Torcedores se chocam com áudio de Ramon Abatti com VAR em São Paulo x Palmeiras
As polêmicas sobre o suposto favorecimento ao Palmeiras começaram no último domingo (5), no clássico contra o São Paulo. Na ocasião, o Tricolor criticou duramente a arbitragem de Ramon Abatti Abel, alegando que o juiz deixou de expulsar o meia Andreas Pereira e ignorou um pênalti claro em Gonzalo Tapia, quando o placar ainda era 2 a 0. Após esses lances, o Verdão conseguiu a virada e assumiu a liderança do Brasileirão.
Ainda no domingo, após a derrota do Flamengo para o Bahia, o diretor técnico, José Boto, foi questionado se havia algum favorecimento ao Palmeiras na competição e afirmou que as polêmicas de arbitragem no Morumbis "deixa suspeitas" na condução do Campeonato Brasileiro.
O assunto tomou conta dos principais jornais esportivos de todo o Brasil, nesta semana. Em meio às polêmicas, o goleiro Marcos aproveitou a oportunidade para provocar os rivais. Confira o post abaixo.
O resultado positivo no clássico contra o São Paulo garantiu a liderança do Brasileirão ao Palmeiras, que igualou em número de pontos com o vice-líder Flamengo. Neste sábado (11), o Verdão pode abrir três pontos de vantagem, se vencer a partida atrasada da 12ª rodada, contra o Juventude, no Allianz Parque. No entanto, a equipe chega cheia de desfalques para o confronto.
➡️Eric Faria surpreende em escolha de árbitro para apitar Flamengo x Palmeiras
Veja a lista de desfalques do Palmeiras contra o Juventude:
- Vitor Roque (suspenso)
- Emiliano Martínez (convocado pelo Uruguai)
- Facundo Torres (convocado pelo Uruguai)
- Gustavo Gómez (convocado pelo Paraguai)
- Flaco López (convocado pela Argentina)
- Aníbal Moreno (convocado pela Argentina)
- Paulinho (lesão)
- Lucas Evangelista (lesão)
- Khellven (lesão)
- Ramón Sosa (lesionado)
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias