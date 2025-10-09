Em meio às polêmicas, ídolo do Palmeiras provoca Flamengo e São Paulo: ‘Chora’

Nesta semana, Flamengo e São Paulo não pouparam críticas à arbitragem do Brasileirão, acusando um suposto favorecimento ao Palmeiras. Em meio às polêmicas, Marcos, lendário ex-goleiro do Verdão, decidiu provocar os rivais em suas redes sociais. Ao som de “Ela Chora Chora”, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, o ídolo palmeirense postou uma foto com os escudos dos clubes em sua página oficial no Instagram.

As polêmicas sobre o suposto favorecimento ao Palmeiras começaram no último domingo (5), no clássico contra o São Paulo. Na ocasião, o Tricolor criticou duramente a arbitragem de Ramon Abatti Abel, alegando que o juiz deixou de expulsar o meia Andreas Pereira e ignorou um pênalti claro em Gonzalo Tapia, quando o placar ainda era 2 a 0. Após esses lances, o Verdão conseguiu a virada e assumiu a liderança do Brasileirão.

Ainda no domingo, após a derrota do Flamengo para o Bahia, o diretor técnico, José Boto, foi questionado se havia algum favorecimento ao Palmeiras na competição e afirmou que as polêmicas de arbitragem no Morumbis "deixa suspeitas" na condução do Campeonato Brasileiro.

O assunto tomou conta dos principais jornais esportivos de todo o Brasil, nesta semana. Em meio às polêmicas, o goleiro Marcos aproveitou a oportunidade para provocar os rivais. Confira o post abaixo.

O resultado positivo no clássico contra o São Paulo garantiu a liderança do Brasileirão ao Palmeiras, que igualou em número de pontos com o vice-líder Flamengo. Neste sábado (11), o Verdão pode abrir três pontos de vantagem, se vencer a partida atrasada da 12ª rodada, contra o Juventude, no Allianz Parque. No entanto, a equipe chega cheia de desfalques para o confronto.

Veja a lista de desfalques do Palmeiras contra o Juventude:

Vitor Roque (suspenso)

Emiliano Martínez (convocado pelo Uruguai)

Facundo Torres (convocado pelo Uruguai)

Gustavo Gómez (convocado pelo Paraguai)

Flaco López (convocado pela Argentina)

Aníbal Moreno (convocado pela Argentina)

Paulinho (lesão)

Lucas Evangelista (lesão)

Khellven (lesão)

Ramón Sosa (lesionado)

