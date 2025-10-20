Facincani elege responsável por derrota do Palmeiras contra o Flamengo: ‘Ruim’

Após a vitória do Flamengo contra o Palmeiras, o jornalista Felippe Facincani analisou os principais lances da partida, em seu canal pessoal no Youtube, e elegeu o árbitro Wilton Pereira Sampaio como o principal responsável pela derrota do Verdão. Segundo ele, o confronto foi condicionado pela arbitragem.

Na visão de Facincani, o principal erro de Wilton Pereira Sampaio aconteceu na disputa entre Maurício e Erick Pulgar. Na ocasião o meia palmeirense foi pisado pelo volante rubro-negro e ambos foram punidos com cartões amarelos. Segundo ele, o árbitro errou em sua tomada de decisão e no critério aplicado.

- Não vou deixar de apontar esse absurdo que a gente viu no Maracanã. Agora vale MMA, mata-leão, empurrão de jogador… O Maurício foi pisado por cima e ainda ganhou o cartão amarelo. Depois de tudo isso, ainda tem gente que vai ter cara de pau de falar de jogo de futebol. Quando ganha na bola, eu sou o primeiro a falar - começou.

- Não justifica nenhum erro que o Palmeiras cometeu em campo, mas tudo foi muito condicionado pelo Wilton Pereira Sampaio. É uma vergonha o que esse cara fez, ruim de critério, ruim de tomada de decisão - completou o jornalista em live no Youtube.

Mesmo com o resultado negativo, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, a equipe muda o foco para as semifinais da Libertadores e encara a LDU, na próxima quinta-feira (23), às 21h30, na altitude de Quito.

Jogadores de Flamengo e Palmeiras reclamam com Wilton Pereira Sampaio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi Flamengo e Palmeiras?

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.