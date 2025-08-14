Luva de Pedreiro se manifesta após internação e atualiza quadro de saúde

Iran Ferreira, de 23 anos, mais conhecido como Luva de Pedreiro, recebeu alta médica, na última quarta-feira (13), do Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa. O influenciador digital permaneceu internado por aproximadamente 24 horas na unidade hospitalar da capital paraibana, após apresentar um quadro de redução leve na frequência cardíaca.

Durante a permanência no hospital, o jovem foi submetido a uma bateria completa de exames para avaliação de seu estado de saúde. Conforme o boletim médico divulgado pela instituição, Iran apresentava "uma leve redução na frequência cardíaca", sendo este o único problema identificado na avaliação.

Após deixar o hospital, o influenciador utilizou sua conta no Instagram para comentar sobre o ocorrido, classificando a situação como apenas um "susto". Sua namorada, Távila Gomes, também compartilhou uma foto do influenciador já em casa com o filho do casal, escrevendo: "Em casa. Graças a Deus".

Luva de Pedreiro foi internado na última terça-feira (12) em João Pessoa (Foto: Reprodução)

Mais detalhes da internação

Enquanto Iran estava sob cuidados médicos, o hospital informou através de boletim que "o paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento". Na ocasião, Távila já havia se manifestado nas redes sociais para tranquilizar os seguidores: "Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo, logo vai receber alta, se Deus quiser".

O influenciador, que ganhou notoriedade nas redes sociais como Luva de Pedreiro, possui milhões de seguidores em suas plataformas digitais. Não foram divulgadas informações sobre possíveis tratamentos futuros ou recomendações médicas após sua alta hospitalar.

Apesar da discrição para dar mais detalhes sobre o ocorrido, Iran tranquilizou os fãs com postagens nas redes sociais. No feed do Instagram, ele compartilhou um vídeo comemorando a melhora ao lado da equipe médica que o atendeu. Veja abaixo: