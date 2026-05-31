Veja o gol de Palmeiras x Chapecoense: Paulinho abre o placar

Palmeiras e Chapecoense estão se enfrentando, na tarde deste domingo (31), em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Verdão vence por 1 a 0, com gol de Paulinho. Veja a jogada abaixo:

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Paulinho é muito craque, que Jogador meus amigos. 🏹🟢pic.twitter.com/fsXX4Dhmzd — Palestrino SEP 🇮🇹🟢 (@Palestrino_info) May 31, 2026

Onde assistir Palmeiras x Chapecoense

Palmeiras e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (Streaming). Clique aqui para assistir ao duelo.

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Abel Ferreira não poderá contar com os sete jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo em Palmeiras x Chapecoense, além do lateral-direito Giay, que participará do período de treinamentos da seleção argentina. Com isso, o Palmeiras terá mais de uma equipe de desfalques para o último compromisso antes da pausa para o Mundial.

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Allan foi expulso em Palmeiras x Chapecoense (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Além dos jogadores convocados, a comissão técnica também não contará com o goleiro Carlos Miguel e o meio-campista Andreas Pereira, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras soma 38 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo. Independentemente do resultado na última rodada antes da pausa para o Mundial, a equipe comandada por Abel seguirá na liderança da competição.

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