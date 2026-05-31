Palmeiras e Chapecoense estão se enfrentando, na tarde deste domingo (31), em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar, mas a partida já conta com uma polêmica de arbitragem.

continua após a publicidade

Na reta final do primeiro tempo, Allan acertou o adversário com uma solada no pé e foi expulso pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. O VAR não recomendou revisão e o Verdão ficou com um a menos em Palmeiras x Chapecoense.

➡️Veja o gol de Vasco x Atlético-MG: Vitor Hugo abre o placar

Nas redes sociais, torcedores do Alviverde se revoltaram com a decisão do árbitro no Allianz Parque. Veja os comentários abaixo:

Allan foi expulso em Palmeiras x Chapecoense (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Veja o lance e os comentários

Allan, do Palmeiras, foi expulso por essa entrada.



Opiniões? pic.twitter.com/2iKy5FlIVi — DataFut (@DataFutebol) May 31, 2026

me pareceu um lance de jogo, realmente não entendi — pedro ⓟ (@__pedromaia) May 31, 2026

Não existe expulsão por pisão no pé — Tralheiras (@Tralheiras) May 31, 2026

Pisao virou expulsão kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk isso sempre foi amarelo. Que vexame. — Vini (@viini28) May 31, 2026

Onde assistir Palmeiras x Chapecoense

Palmeiras e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (Streaming). Clique aqui para assistir ao duelo.

continua após a publicidade

+ 'Projeto' de Abel no Palmeiras conduz Flaco López à Copa do Mundo

Abel Ferreira não poderá contar com os sete jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo em Palmeiras x Chapecoense, além do lateral-direito Giay, que participará do período de treinamentos da seleção argentina. Com isso, o Palmeiras terá mais de uma equipe de desfalques para o último compromisso antes da pausa para o Mundial.

Além dos jogadores convocados, a comissão técnica também não contará com o goleiro Carlos Miguel e o meio-campista Andreas Pereira, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

continua após a publicidade

Líder do Brasileirão, o Palmeiras soma 38 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo. Independentemente do resultado na última rodada antes da pausa para o Mundial, a equipe comandada por Abel seguirá na liderança da competição.

⚽ Aposte em gols de Palmeiras ou Chapecoense no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.