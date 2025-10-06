Decisão da CBF sobre o VAR de São Paulo x Palmeiras revolta torcedores: ‘Um escárnio’

Mesmo com todas as polêmicas envolvendo a arbitragem de Ramon Abatti Abel, no clássico entre São Paulo e Palmeiras, a CBF não irá divulgar o áudio do VAR nos lances que geraram grande repercussão. A decisão, no entanto, não agradou aos torcedores nas redes sociais.

Após a partida, Ramon Abatti Abel, árbitro da partida, e Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR, foram afastados pela CBF. Além disso, a entidade que comanda o futebol brasileiro admitiu ao Tricolor, sem especificar os lances, que o clube está correto nas reclamações.

Os comandados de Hernán Crespo reclamam de dois lances no clássico contra o Palmeiras: um pênalti não assinalado em Gonzalo Tapia e uma expulsão de Andreas Pereira, após entrar com a sola da chuteira na perna de Marcos Antônio.

No entanto, como Ramon Abatti Abel não consultou nenhum dos lances na cabine do VAR, a CBF não irá divulgar os áudios da partida. De acordo com o protocolo, a entidade só faz a divulgação em lances que o árbitro vai até o monitor e inicia uma conversa com o árbitro de vídeo para revisar o fato.

Nas redes sociais, os torcedores detonaram a atitude. Segundo um dos internautas, não há motivos para a CBF deixar de divulgar os áudios dos lances polêmicos no clássico paulista. Confira abaixo.

Em meio a todas essas polêmicas, o Palmeiras virou o clássico contra o São Paulo e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos somados. Já o Tricolor estacionou na 8ª colocação, com 38 pontos, e segue na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Polêmicas de São Paulo x Palmeiras

Texto por: Bernardo Pinho

