Denílson analisa polêmica em São Paulo x Palmeiras e elege culpado: ‘Que isso’
Comentarista avaliou a arbitragem de Ramon Abatti Abel
- Matéria
- Mais Notícias
Recheado de polêmicas, o clássico entre São Paulo e Palmeiras segue sendo um dos principais assuntos nesta segunda-feira (06). Após o encerramento da rodada, o comentarista Denílson avaliou a arbitragem de Ramon Abatti Abel durante a partida.
Torcedores do São Paulo apontam culpado por virada do Palmeiras: ‘Não dá’
Fora de Campo
CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio
Futebol Nacional
Caio Ribeiro exalta virada do Palmeiras no São Paulo, mas faz ressalva: ‘Foi mal’
Fora de Campo
➡️Torcedor do Palmeiras, Fred Bruno é sincero após clássico: ‘Não dá’
Durante o programa “Encerramento Sportv”, o ex-jogador analisou o possível pênalti de Allan em Gonzalo Tapia, do São Paulo. Segundo ele, a culpa por toda a polêmica da rodada é do VAR, comandado por Ilbert Estevam da Silva. Para Denílson, por mais que o defensor tenha escorregado, o toque no atacante Tricolor é claro.
- Isso é um pênalti claríssimo. E isso aí é culpa do VAR, porque o VAR tem que chamar, tem que falar para o Ramon Abatti Abel. Que isso, cara… Pênalti também pode errar, mas se faz o terceiro, você mata o jogo. É clássico. É gritante o carrinho que ele dá. "Ah, escorregou". Mas ele pega o jogador do São Paulo - disse Denílson, no “Fechamento”.
Além do pênalti não marcado, o São Paulo também reclama de uma possível expulsão de Andreas Pereira. No início da segunda etapa, o meia acertou a sola da chuteira na canela de Marcos Paulo. No entanto, o jogador foi advertido somente com um cartão amarelo.
➡️Neto reage a São Paulo x Palmeiras e manda recado ao Flamengo: ‘Não pode’
Com todas essas polêmicas, o Palmeiras virou o clássico contra o São Paulo e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos somados. Já o Tricolor estacionou na 8ª colocação, com 38 pontos, e segue na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.
Pênalti não marcado para o São Paulo
Gonzalo Tapia é derrubado dentro da área do Palmeiras, quando corria em direção à bola para encontrar um cruzamento. O defensor do Palmeiras, Allan, escorrega e derruba o atacante do São Paulo com um carrinho.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🟥Expulsão de Andreas Pereira, do Palmeiras
A sola da chuteira de Andreas Pereira sobra na perna de Marcos Antônio. O jogador do São Paulo caiu no chão com dores, mas o atacante do Palmeiras foi advertido somente com um cartão amarelo.
- Matéria
- Mais Notícias