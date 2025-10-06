Por que a CBF não irá divulgar os áudios do VAR mesmo com reclamação do São Paulo?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não divulgará os áudios do clássico entre São Paulo e Palmeiras, que terminou em derrota para o Tricolor por 3 a 2, e foi marcado por uma série de polêmicas com arbitragem.

Entre elas, dois lances chamaram mais atenção: o pênalti não marcado em Tapia após Allan derrubar o chileno na área e a ausência do cartão vermelho para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antônio.

O Tricolor entende que os lances prejudicaram e influenciaram no desenrolar da partida. O lance de Tapia, por exemplo, aconteceu quando o São Paulo estava com dois gols de vantagem.

A virada do Palmeiras aconteceu no segundo tempo, logo após as polêmicas. Porém, Ramon Abatti Abel, que estava em campo, não chegou a exigir a análise do VAR como forma de validar ou não suas decisões em campo.

E de acordo com o protocolo da CBF, a divulgação dos áudios acontece somente em análise de lances que foram são acompanhados pelo árbitro no monitor do VAR, o que não aconteceu.

O que o São Paulo pode fazer?

O clube pode solicitar a análise dos áudios do VAR com a abertura de um Fórum Permanente, mas mesmo assim, a divulgação fica restrita. O São Paulo teria interesse em ter estes áudios divulgados publicamente, e não somente internamente.

Além das reclamações e notas que foram divulgadas publicamente, o São Paulo também emitiu um ofício para a CBF questionando as decisões. Ainda na noite de domingo (5), Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva passarão por um treinamento de interpretação de regras. A CBF entende que existiram equívocos de interpretação.

Ramon Abatti Abel polemizou em São Paulo x Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Polêmicas de São Paulo x Palmeiras

Rui Costa e Carlos Belmonte se manifestaram após a derrota do São Paulo por 3 a 2 contra o Palmeiras, em clássico disputado no Morumbis. Os dirigentes falaram no lugar dos jogadores em zona mista por conta das polêmicas e como uma forma de blindar os atletas de punições em caso de reclamações.

- Eu acho que o Ilbert, que era o chefe do VAR hoje, não veio. Acho que ele faltou, não estava aí. Não dar o pênalti no Tapia quando o jogo estava 2 a 0 é inacreditável. Ele não chamou. O VAR está lá para o que? Acho que ele não estava lá. Depois, teve uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio. E de novo o VAR não chama - disse Belmonte, diretor de futebol do São Paulo.