Decisão da arbitragem em Velo Clube x Corinthians revolta torcida: 'Claríssimo'

Velo Clube e Corinthians estão se enfrentando, na noite deste domingo (25), em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Até aqui, o duelo está 0 a 0, e uma decisão da arbitragem revoltou torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro André Ramalho recebeu uma cotovelada no rosto em Velo Clube e Corinthians. Em campo, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza não marcou pênalti, e o VAR não chamou para revisão.

➡️Torcedores do Cruzeiro mandam recado a Tite após derrota para o Atlético-MG

Nas redes sociais, os torcedores do Corinthians se revoltaram com o lance. Veja a jogada polêmica e a reação da web:

➡️Decisão da arbitragem em Fluminense x Flamengo causa revolta: 'Maluquice'

Flavio Rodrigues de Souza apita Velo Clube x Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veja o lance polêmico e a repercussão

Escalação do Corinthians para o duelo com o Velo Clube

Dorival Júnior definiu a escalação do Corinthians para a partida contra o Velo Clube, neste domingo (25), no Benitão, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Apresentado oficialmente no último sábado (24), Pedro Milans fará a estreia como titular na lateral direita.

continua após a publicidade

André Ramalho e Gabriel Paulista formam a dupla de zaga, com Hugo atuando pelo lado esquerdo do sistema defensivo. Diante da proximidade da decisão da Supercopa contra o Flamengo, a comissão técnica optou por poupar algumas peças, entre elas o atacante Yuri Alberto e os laterais Matheus Bidu e Matheuzinho.

🤑 Aposte na vitória do Velo Clube ou do Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Rodrigo Garro retorna aos 11 iniciais e será o capitão do Corinthians contra o Velo Clube. Além do argentino, o meio-campo terá Charles e André como volantes, com Matheus Pereira atuando de forma mais avançada. No ataque, a dupla é formada por Gui Negão, revelado pelas categorias de base, e Vitinho.

continua após a publicidade

Dorival mandou a seguinte escalação para o jogo do Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gabriel Paulista e Hugo; Charles, André, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Gui Negão e Vitinho.