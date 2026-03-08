Autor do gol do título, Vitor Roque diz que quer vencer mais com a camisa do Palmeiras

Por dois gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras venceu o Novorizontino e levantou a taça do Campeonato Paulista 2026. Confira com o Lance! o que Vitor Roque, autor do último gol do campeonato, disse após o título palmeirense.

- Hoje, estar podendo contribuir, jogar minutos, fazendo gol, fico muito feliz, orgulhoso. Foi o primeiro título com a camisa do Palmeiras - disse o atacante.

- Metas, conquistar títulos, hoje foi o primeiro, esperamos conquistar mais e mais. E a união do grupo, é o grupo, é o sacrifício, é o trabalho no dia-a-dia, a humildade de cada um, sem ego algum nesse grupo. E muito feliz de fazer parte e agradecer a todos meus companheiros - concluiu.

Vitor Roque, centroavante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Novorizontino

Texto de Vitor Palhares

Com o gramado do Jorjão completamente encharcado após forte tempestade antes do início da decisão, Palmeiras e Novorizontino abusaram dos lançamentos nos primeiros minutos, uma vez que as equipes não conseguiam trocar passes pelo chão.

Em bola parada, aos seis minutos, Andreas Pereira cobrou falta pela direita em direção à área. Gustavo Gómez venceu a disputa e cabeceou em cima da defesa adversária. A bola, então, sobrou para o volante Marlon Freitas, que acertou a trave antes de Murilo, com a coxa, abrir o placar para o Alviverde. A arbitragem chegou a revisar o lance por suposto impedimento, mas validou o gol após revisão no VAR, que durou cerca de três minutos, para irritação de Abel Ferreira.

Com dois gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras passou a segurar o ritmo de jogo até a falha de Carlos Miguel, aos 24 minutos. O goleiro bateu cabeça com os defensores e deixou a bola passar entre suas pernas e sobrar livre, quase na linha do gol, para Matheus Bianqui apenas empurrar para o fundo das redes.

O Novorizontino, então, assumiu o controle e começou a sufocar os visitantes em seu campo. A pressão, no entanto, não se transformou em chances claras de gol. Já aos 41 minutos, Marlon Freitas subiu mais alto que a defesa e cabeceou para grande defesa de Jordi. O placar permaneceu igual até o apito final dos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo foi marcado por disputas físicas e muitos embates no meio de campo até a falha do goleiro Jordi, determinante para os rumos da final. Carlos Miguel lançou a bola rumo ao ataque, e Flaco López desviou de cabeça. Na tentativa de afastar o perigo, o goleiro do Novorizontino não conseguiu dominar a bola e se chocou com Jhon Arias. Vitor Roque, bem posicionado, aproveitou o rebote e chutou sem dificuldades para recolocar o Palmeiras na liderança.

Com o jogo praticamente definido, o Palmeiras viu Vitor Roque segurar a posse de bola no campo ofensivo, enquanto Carlos Miguel praticamente não foi acionado. Final de partida com nova vitória alviverde, e título confirmado com 3 a 1 no placar agregado.