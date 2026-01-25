Léo Ortiz vira assunto em Fluminense x Flamengo: 'Muito bizarro'
Rubro-Negro perdeu por 2 a 1 no Maracanã
O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, na noite deste domingo (25), em jogo decisivo do Campeonato Carioca. Durante a partida, o nome do zagueiro Léo Ortiz ficou em alta entre os torcedores nas redes sociais.
No primeiro gol do Fluminense, o zagueiro do Flamengo tentou sair jogando, errou um passe, e deu contra-ataque para o Tricolor. Kevin Serna recebeu na cara do gol e deslocou o goleiro Andrew. John Kennedy ampliou, e Everton Cebolinha deu números finais ao clássico.
Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo não perdoaram a falha de Léo Ortiz contra o Fluminense. Veja os comentários abaixo:
Veja os comentários sobre Léo Ortiz
Como foi o jogo entre Fluminense e Flamengo
O protagonista do primeiro tempo entre Fluminense e Flamengo foi o temporal que caiu no Maracanã instantes antes da bola rolar. O jogo virou uma confusão em poucos minutos com o aumento das poças de água até ser paralisado aos nove minutos. 40 minutos depois, o árbitro Alex Gomes Stéfano autorizou o reinício de jogo. Aos 25 Carrascal balançou as redes, mas ele estava na banheira e o gol foi anulado sem intervenção do VAR. Minutos depois, Samuel Lino desperdiçou chance clara embaixo da trave sem goleiro. O último lance de mais perigo da primeira etapa terminou na incrível defesa de Andrew na finalização de Kevin Serna.
O segundo tempo entre Fluminense e Flamengo começou com correria. Logo aos seis minutos, Santi Moreno tabelou com John Kennedy e deixou Kevin Serna na frente de Andrew. Dessa vez o colombiano levou a melhor e abriu o placar. Aos 20, JK aproveitou a sobra na pequena área após bola parada e bateu de esquerda pro gol, 2 a 0. O Rubro-Negro diminuiu de cabeça com Cebolinha, aos 27.
