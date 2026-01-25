O Corinthians venceu o Velo Clube por 1 a 0 na noite deste domingo (25), no Benitão, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Yuri Alberto, nos acréscimos da segunda etapa, marcou o único gol do confronto.

Com o resultado, a equipe liderada por Dorival Júnior chegou aos oito pontos e saltou para a quarta colocação, dentro da zona de classificação para o mata-mata da competição. O Velo Clube, por sua vez, ocupa a décima terceira posição, duas à frente da zona de rebaixamento.

Como foi o jogo entre Velo Clube e Corinthians?

A primeira etapa foi marcada pelo controle do Corinthians, que terminou com 64% de posse de bola e três finalizações em direção ao gol adversário. Apesar do volume, a equipe comandada por Dorival Júnior encontrou dificuldades para trocar passes no último terço do campo e abusou de cruzamentos e chutes de fora da área para levar perigo à meta de Marcelo Carné, um dos destaques do confronto.

Mesmo sob pressão, o Velo Clube encontrou espaços para contra-atacar. As principais chances, no entanto, surgiram em jogadas de bola parada. Sem Gustavo Henrique, o Corinthians teve dificuldades nas disputas aéreas e viu o adversário finalizar seis vezes, uma delas em direção ao gol de Hugo Souza.

Ao todo, foram quatro cartões amarelos distribuídos, três deles para atletas do Velo Clube, além de 63 passes errados somados pelas duas equipes.

A segunda etapa, assim como os 45 minutos iniciais, foi marcada pelo controle do Corinthians. Aos poucos, os visitantes passaram a pressionar o Velo Clube em seu campo defensivo.

Com a necessidade de vencer para entrar na zona de classificação ao mata-mata, Dorival Júnior promoveu a entrada de alguns titulares, entre eles Yuri Alberto, herói do Timão neste domingo. Já nos acréscimos, Vitinho finalizou em direção ao gol, Marcelo Carné espalmou, e a bola sobrou para o camisa 9, que apenas empurrou para as redes.

Disputa de bola entre jogadores de Corinthians e Velo Clube (Foto: Igor do Vale/Paulistão)

O que vem por aí?

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando enfrenta o Bahia, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Velo Clube visita o Noroeste no domingo (1º), pelo Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE 0 X 1 CORINTHIANS

CAMPEONATO PAULISTA - 5ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Benitão, em Rio Claro (SP);

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza;

🚩 Assistentes: Daniel Luís Marques e Welber Venancio da Silva;

📺 VAR: Welber Venancio da Silva;

🟨 Cartões amarelos: Rodrigo Alves, Ynaiã e Luiz Otávio (VEL); Gui Negão, Breno Bidon e Yuri Alberto (COR);

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ Gols: Yuri Alberto (COR)

⚽ESCALAÇÕES

VELO CLUBE (Técnico: Pintado)

Marcelo Carné; Ynaiã, Islan, Marcelo Augusto, Betão e Zé Mário; Luiz Otávio (karl), Mateus Norton (Rodrigo Oliveira) e Sillas (Adriano Júnior); Rodrigo Alves (Ruan) e Daniel Amorim.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Pedro Milans (Matheuzinho); André Ramalho, Gabriel Paulista e Hugo; Charles (Raniele), André, Matheus Pereira (Yuri Alberto) e Rodrigo Garro (Breno Bidon); Vitinho e Gui Negão (Pedro Raul).

