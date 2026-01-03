De saída, torcedores se despedem de medalhão do Corinthians: 'A Fiel te ama'

A virada de ano representou algumas saídas no elenco do Corinthians. Com vínculo até o último dia 31 de dezembro, o atacante Ángel Romero encerrou sua segunda passagem pelo clube e busca um novo desafio na carreira. Após a reapresentação do elenco, neste sábado (3), os torcedores usaram as redes sociais para se despedir do paraguaio.

Estrangeiro que mais atuou e mais marcou com a camisa do Corinthians, Romero disputou 377 partidas, anotou 67 gols e conquistou seis títulos pelo Timão, em oito temporadas: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017), três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2025) e uma Copa do Brasil (2025).

Sua primeira passagem pelo clube aconteceu entre 2014 e 2019. Neste período, fez 222 partidas e marcou 38 gols. Longe do Timão, atuou pelo San Lorenzo, da Argentina, e pelo Cruz Azul, do México. Em dezembro de 2022, o Corinthians anunciou o seu retorno, que perdurou até o último dia 31. Após o fim do vínculo com o atacante paraguaio, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Além do atacante paraguaio, o jovem Talles Magno também teve seu vínculo encerrado com o clube. Os atletas não faziam parte dos planos de Dorival Júnior para esta temporada e não foram procurados pela diretoria para buscar uma renovação.

Corinthians se prepara para 2026

O clube alvinegro se reapresentou neste sábado (3) e se prepara para o início da temporada. Os atletas tiveram somente 12 dias de férias após o título da Copa do Brasil, por conta da antecipação do calendário nacional, que será paralisado em junho, em meio a disputa da Copa do Mundo.

A primeira partida do Corinthians no ano está marcada para o próximo domingo (11). Na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), o clube alvinegro recebe a Ponte Preta, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

