Corinthians reverte punições e inicia o Paulistão com torcida e titulares

O Corinthians conseguiu reverter punições impostas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e terá novidades no início do Campeonato Paulista. O clube alvinegro poderá contar com a presença de sua torcida nos dois primeiros jogos da competição.

Além da Fiel, a diretoria do Corinthians também conseguiu a liberação dos meias José Martínez e Rodrigo Garro. O Timão havia sido punido com restrição de torcedores por incidentes ocorridos na final do Paulistão, contra o Palmeiras, quando houve o arremesso de objetos em campo.

Na mesma partida, os atletas se envolveram em confusões dentro do gramado. José Martínez foi suspenso por quatro jogos, por ter dado um tapa em Marcelo Lomba, goleiro do Palmeiras, e Garro pegou duas partidas de gancho, por conduta antiesportiva durante a briga. As sentenças foram revertidas após o clube cumprir medidas compensatórias, como doação de cestas básicas.

As informações foram noticiadas pelo 'Café do Setorista' e confirmado pelo Lance!. Com isso, o clube alvinegro terá força máxima para os primeiros jogos do Paulistão. O Corinthians teria que atuar com portões fechados na estreia da competição, no dia 11 de janeiro, contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena.

No primeiro clássico do ano, contra o São Paulo, no dia 18 de janeiro, em Itaquera, o Corinthians teria que atuar com o Setor Norte do estádio, onde ficam as organizadas, interditado. A partida é válida pela terceira rodada do Paulistão.

Foco em 2026

O elenco do Corinthians se reapresenta neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava. O primeiro jogo do clube alvinegro na temporada está marcado para o dia 11 de janeiro, contra a Ponte Preta, em um mês marcado por uma "maratona" de partidas.

