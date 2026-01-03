Yuri Alberto viaja à Itália e desfalca Corinthians em reapresentação

Yuri Alberto não se reapresentou com o Corinthians neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava, visando a preparação para a próxima temporada. O atacante viajou para Roma, na Itália, e só retorna aos treinos no próximo final de semana.

O atacante viajou para tratar da obtenção da cidadania italiana. Fontes ligadas ao atleta e ao Corinthians rechaçam que há uma negociação em andamento. Na última janela, a diretoria alvinegra recusou uma oferta de R$ 190 milhões da Roma por Yuri Alberto.

A viagem já havia sido conversada com a diretoria do Timão, na época comandado pelo ex-executivo de futebol, Fabinho Soldado. De acordo com as normas do governo da Itália, o reconhecimento da cidadania e a emissão de documentos podem ser feitos por meio dos consulados italianos no Brasil, não sendo obrigatória a ida ao país.

A baixa de última hora foi noticiada inicialmente pelo jornalista André Galvão e confirmada pelo Lance!. O plano orçamentário do Corinthians para 2026 prevê a arrecadação de R$ 151 milhões com venda de jogadores. Yuri Alberto tem contrato com o Timão até julho de 2030.

Foco em 2026

O clube alvinegro se prepara para o início da temporada. Os atletas tiveram somente 12 dias de férias após o título da Copa do Brasil, por conta da antecipação do calendário nacional, que será paralisado em junho, em meio a disputa da Copa do Mundo.

A primeira partida do Corinthians no ano está marcada para o próximo domingo (11). Na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), o clube alvinegro recebe a Ponte Preta, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.