Torcedores se impressionam com defesa de goleiro do Corinthians na Copinha: 'Milagre'

Contando com o apoio da Fiel, o Corinthians vai empatando sem gols contra o Trindade, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, cidade no interior de São Paulo. No decorrer da primeira etapa, o goleiro Matheus operou um verdadeiro milagre, evitou o primeiro gol da equipe adversária e foi bastante elogiado pelos torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Corinthians x Trindade: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

Quando o cronômetro marcava 25 minutos da primeira etapa, a equipe goiana escapou em velocidade ao ataque e por muito pouco não abriu o placar em sua estreia na Copinha. Após um cruzamento perigoso pela direita, o jovem goleiro Matheus mostrou muita coragem contra o atacante adversário e fez a defesa em dois tempos.

O lance logo viralizou entre os torcedores nas redes sociais, que destacaram a bonita defesa feita pelo jovem goleiro do Corinthians. Confira abaixo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians aposta na experiência para voltar a vencer a Copinha

Texto por: Ulisses Lopresti

Buscando o 12º título da Copinha, o clube alvinegro será comandado por Willian Batista. Além disso, todos os inscritos para a competição já participaram de atividades com a equipe principal. Entre eles, Bahia, Thomas Lisboa e Jacaré fizeram parte do dia a dia dos profissionais na última temporada e desceram para a base visando a Copinha.

Em 2025, o Timão foi vice-campeão após perder para o São Paulo na decisão. Dos 30 atletas inscritos, 14 deles fizeram parte do elenco do clube alvinegro na última edição da competição. William Batista valorizou a experiência do grupo.

continua após a publicidade

- Conseguimos mesclar a vivência de quem já jogou, também dos que já conquistaram a Copinha e os que vão jogá-la pela primeira vez e estão com muita vontade de vestir a camisa do Corinthians e demonstrar seu valor - disse o treinador em entrevista ao site oficial do clube alvinegro.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas