Na tarde desta segunda-feira (20), volante Gustavo Cuéllar, ex-Al Hilal, da Arábia Saudita, foi apresentado como jogador do Grêmio. O colombiano, que assinou por duas temporadas, foi apresentado em coletiva que repercutiu não só pela sua chegada, mas também pelas suas declarações sobre negociações passadas com o Internacional, rival do Grêmio.

continua após a publicidade

Cuéllar relembrou o interesse anterior do Internacional em sua contratação, destacando que, naquela época, as negociações não avançaram conforme esperado.



- Foi uma época em que eu estava com a minha família e tive conversas sim (para reforçar o Internacional). Infelizmente não se chegou ao que a gente queria no momento - disse Cuellar.

➡️ Jogadores elegem melhor árbitro do futebol brasileiro em 2024

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas