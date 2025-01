Após ficar de fora das primeiras partidas do Corinthians no Paulistão, jornalistas e torcedores começaram a especular a respeito do sumiço de Hugo Souza. O repórter do "Meu Timão", Vessoni, criticou a forma física do goleiro e recebeu uma resposta irritada do jogador. Veja abaixo;

Hugo Souza recebendo o prêmio de goleiro do mês no Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Hugo Souza e Vessoni se alfinetam nas redes sociais

- Ausência de Hugo Souza por dois jogos já começa a chamar atenção. Goleiro normalmente volta rápido. Clube não divulgou nenhum problema de Hugo. Pelo visto as férias pegaram mesmo no físico, hein... - disse o jornalista.

- Antes de soltar esse tipo de informação, seria legal você saber da verdade. Graças a Deus estou me recuperando de uma crise de amidalite. Eu curti muito minhas férias, mas curto e amo mais ainda trabalhar e dar o máximo que eu puder pelo Corinthians. Minha parte física tá muito bem - rebateu Hugo Souza.

Após a rebatida do jogador, Vessoni respondeu Hugo alegando ter sido uma falha por parte do clube, não comunicar a torcida sobre o problema de saúde do goleiro.

- Infelizmente o clube não informou ao torcedor corinthiano sobre isso. Algo tão simples e fácil de ser explicado e compreendido por todos. Uma pena. Usarei as mesmas redes sociais para explicar ao torcedor. Obrigado pela informação - concluiu Vessoni.

O Timão se reapresentou no dia 7 de janeiro, e em menos de 12 dias, já disputou duas partidas. Ramón Díaz enfatizou que o calendário apertado no início de temporada obriga a comissão técnica a poupar jogadores.