Jogadores elegem melhor árbitro do futebol brasileiro em 2024

Raphael Claus foi escolhido como o melhor árbitro do futebol brasileiro de 2024, com uma margem expressiva, segundo a opinião dos jogadores entrevistados pelo portal UOL. Ele recebeu o prêmio pela segunda vez consecutiva. A votação foi anônima e contou com a contribuição de 38 jogadores da série A do Brasileirão.

Raphael Claus angariou 44,7% dos votos, quase metade do total. Em 2023, o árbitro de São Paulo também foi eleito o melhor do Brasil, com 30,2% dos votos.

Raphael Claus foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão pelo 2º ano consecutivo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Ramon Abatti Abel ficou em segundo lugar, com 15,8%, enquanto Daronco completou o pódio, obtendo 10,5% dos votos. A opção "nenhum" foi a quarta mais votada, com 7,9%.

