Cristiano Ronaldo invade ‘mundo gamer’ e vira personagem de jogo de luta

Consagrado nos gramados, Cristiano Ronaldo irá participar de uma experiência inédita na carreira. O atacante será personagem do jogo de luta Fatal Fury: City of the Wolves, previsto para ser lançado no dia no dia 24 de abril para PS4, PS5, Series S e X e na Steam. Esta é a primeira vez que o astro do Al-Nassr irá aparecer em um game sem ser de futebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O anúncio da parceria aconteceu na última terça-feira (26). Através das redes sociais, o próprio jogador divulgou a nova empreitada. A série Fatal Fury é famosa no seguimento de jogos de luta. Os desenvolvedores do game prometem englobar características do futebol no personagem de Cristiano Ronaldo.

Conforme divulgado no anúncio, o boneco do astro mundial terá ataques fundamentados no futebol. Um exemplo dado foi a existência de um combo com uma bola do esporte. Confira abaixo as imagens do anúncio do jogo:

continua após a publicidade

➡️ Milésimo gol: ex-companheiro de Cristiano Ronaldo detalha objetivo do atacante

Cristiano Ronaldo no mundo dos gamers

A presença do camisa 7 do Al-Nassr em vídeos games não é uma novidade. Assim como outros jogadores, Cristiano Ronaldo foi figurinha carimbada nos últimos jogos de futebol desenvolvidos pela EA (Electronics Arts). Na saga "Fifa", o rosto do atacante está esposto desde 2004.

Agora, o português muda de perspectiva e aparecerá pela primeira vez um jogo de luta. O Fatal Fury é uma saga dos jogos do gênero presente no mercado desde os anos 90. Para o lançamento do novo jogo, os desenvolvedores apostam na imagem do craque português para conseguir vender mais cópias.

continua após a publicidade