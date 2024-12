Alex Telles, do Botafogo, explica postagem enigmática com Cristiano Ronaldo

Lateral-esquerdo do Botafogo, Alex Telles explicou a publicação de Cristiano Ronaldo compartilhada em suas redes sociais na manhã desta terça-feira (10). Em entrevista coletiva na véspera da estreia da Copa Intercontinental, o jogador do Alvinegro comentou "story" do Instagram em que republicou foto do craque português com a frase "O que vem aí, Cristiano?". Os atletas atuaram juntos no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

- Eu tenho uma relação boa com o Cris, eu já postei sobre isso e outras pessoas que já tiveram o privilégio de jogar com ele também postaram. Foi uma situação que… são coisas mais dele, particular, mas ele nos mencionou e perguntou se podia publicar. Ele é um cara que me ajudou muito, não só extracampo, mas dentro de campo a gente tem uma boa relação. Isso foi uma questão de partilha. Se ele jogasse no Botafogo, não seria eu que anunciaria, com certeza - declarou Alex Telles.

Alex Telles analisa o Pachuca

O lateral-esquerdo do Botafogo comentou também o duelo com o Pachuca, do México, na estreia do Glorioso na Copa Intercontinental. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no estádio 974, em Doha, no Catar.

- Independentemente de qualquer coisa, temos que frisar o que é o nosso comportamento dentro de campo, as nossas atitudes. O Botafogo já demonstrou que independentemente de contra quem jogue, tem sua filosofia, sua postura dentro de campo. Obviamente, há jogadores perigosos, conhecidos, que são referências do time do Pachuca, mas essa questão de momentos de uma equipe ou outra, eu não caio nessa conversa porque há um tempo falavam que o Botafogo não estava em um momento bom por conta de 3 empates e depois disso o Botafogo voltou a vencer e foi campeão brasileiro. Então essa questão de momentos para mim não é conversa. Eu acho que o Pachuca chegou por méritos, tem suas qualidades e nós vamos tem um jogo muito difícil. Eu acho que o mais importante é colocar em prática nossas atitudes, nossa postura dentro de campo e dar o nosso melhor para vencer o jogo.

