Fora do Palmeiras após uma lesão sofrida na derrota para o Botafogo, em julho, Piquerez engatou um relacionamento sério com Camila Alvarez. O lateral uruguaio é visto interagindo com a modelo carioca desde o fim de maio nas redes sociais. No início do ano, rumores cercaram a vida amorosa do craque do Verdão, levantando supostos affairs com Key Alves, Yasmin Brunet e Rafaella Santos.

A digital influencer de 28 anos tem quase 30 mil seguidos no Instagram e compartilha registros da vida com seus seguidores. Camila mantém um relacionamento à distância com Piquerez, já que a modelo continuou no Rio de Janeiro, apesar de o lateral viver em São Paulo.

A carioca e Piquerez não divulgam muitos registros do relacionamento nas mídias, com pequenas declarações em comentários e poucas fotos. Camila é irmã de Marcello Alvarez, conhecido por sua participação no seriado da TV Globo Verdades Secretas 2.

Lesão de Piquerez pelo Palmeiras

Piquerez era titular absoluto na lateral do time de Abel Ferreira. Nesta temporada, disputou 39 partidas, marcou quatro gols, fez 31 desarmes certos e deu 36 passes para finalização. Depois do jogo contra o Botafogo, no dia 17 de julho, o jogador sentiu dores no joelho, e exames constataram lesão no menisco.

Afastado há quase cinco meses, o lateral-esquerdo Piquerez chegou a avançar no tratamento após cirurgia e já realiza trabalhos no gramado com o núcleo de fisioterapia. Apesar da melhora, o craque não voltou na temporada de 2024.

