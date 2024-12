Alisson retorna de lesão e é destaque em vitória do Liverpool na Champions

O Liverpool venceu o Girona por 1 a 0 fora de casa nesta terça-feira (10), pela sexta rodada da Champions League, e o brasileiro Alisson foi um dos destaques da partida. O gol único do jogo foi de Mohamed Salah, em cobrança de pênalti. Com o resultado, os Reds chegam a 18 pontos e assumem provisoriamente a liderança da competição, enquanto os espanhóis somam apenas três pontos e estão em 30º lugar.

Como foi o jogo?

O Liverpool controlou a posse de bola no primeiro tempo, mesmo sendo visitante. A equipe teve boas chances com Gravenberch e Darwin Núñez, mas parou no goleiro Gazzaniga. Depois da pressão, o Girona melhorou na partida e desperdiçou oportunidades com Asprilla e Gutiérrez, em saídas de Alisson. Assim, nada de gols antes do intervalo.

No segundo tempo, os Reds seguiram dominando a posse. No entanto, desta vez, o controle da bola se transformou em gol. Luis Díaz foi derrubado dentro da área e, após revisão do VAR, foi apontado pênalti para os visitantes. Salah cobrou e converteu a cobrança, abrindo o placar para o Liverpool. O Girona buscou o ataque e até teve boa chance com Alejandro Francés, mas mais uma vez parou em Alisson. Ao fim, vitória dos ingleses por 1 a 0.

🔢 Números de Alisson contra o Girona

🧤 5 defesas (4 dentro da área) ❌ 0.54 gols evitados 👊 1 soco ✂️ 2 cortes ✅ 1 saída bem sucedida (100%) ⚽ 25 passes certos (86%) 🎓 8.1 nota Sofascore

Alisson faz defesa contra o Girona em vitória do Liverpool pela Champions League (Foto: Josep LAGO / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

GIRONA 0 X 1 LIVERPOOL

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de dezembro de 2024, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Montilivi, em Girona, na Espanha

⚽ ESCALAÇÕES

GIRONA (Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz)

Gazzaniga; Arnau Martínez, Lopez, Krejci, Gutiérrez; Martin, Romeu; Asprilla, Van de Beek, Danjuma; Miovski.

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Gomes, van Dijk e Robertson; Gravenberch, Jones e Szoboszlai; Salah, Luis Díaz e Nunez.

