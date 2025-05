Neymar vive momento complicado dentro e fora de campo. Além da má fase do Santos, o camisa 10 não consegue ter sequência nos gramados sem lesões desde 2023. Amigo e sócio do jogador, Cris Guedes revelou à 'ESPN' que usou LeBron James, estrela da NBA, como exemplo para o craque de olho na Copa do Mundo de 2026.

– Eu tive uma conversa com ele. Falei: 'Ney, hoje você tem 33 anos, cara, você tem dinheiro pra caramba, como que a gente faz pra te ajudar a ter uma performance de LeBron James? Eu tenho que ir buscar, seu pai, alguém do seu estafe, quem é o cara que cuida do LeBron James? Porque você precisa de um ano (para a Copa). Agora você tá bem fisicamente, sem lesão e tal'. E o Ney abriu a cabeça para isso, tanto que tem vários profissionais hoje do lado dele - disse Cris Guedes.

– Até pela maturidade nossa. Hoje eu sou um cara de 34 anos, empresário, tenho as minhas coisas, tenho a minha família, então, sim, há essa troca e, sim, há essa absorção dele, só que ninguém repara nas mudanças dele - completou.

A volta de Neymar após lesão

Neymar retornou ao Santos antes do previsto, após acelerar a recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, graças à dedicação nos treinos. Nessa semana, participou de atividades parciais com o elenco. Além disso, atuou pouco mais de 20 minutos no duelo contra o CRB pela terceira fase da Copa do Brasil, no qual o Peixe foi eliminado na disputa de pênaltis.

