Cris Guedes, amigo de Neymar, detalha bastidores do atacante na Kings League

Fora dos gramados há quase um mês por uma nova lesão, Neymar tem concentrado no trabalho de recuperação com a equipe médica do Santos. A ausência do atacante não foi só no campo, também deixou de frequentar os jogos da Kings League, onde é presidente do time da Furia. Entretanto, Cris Guedes, amigo de infância do craque e que também gerencia o time de fut7 projeta o retorno do jogador na reta final da competição.

O time da Furia foi o primeiro a cravar a vaga nos playoffs do campeonato e nesta segunda-feira (5) confirmou também a vaga na Copa do Mundo de Clubes da Kings League, que acontece em junho em Paris, na França. Cris revelou que Neymar esteve em contato com os jogadores para motivar o elenco que o camisa 10 tem acompanhado o time enquanto faz sua recuperação no CT do Peixe.

Cris Guedes em campo pela Fúria (Foto: Quality Sports Images)

-Teve, sim, a palavra do Ney, mas a gente vai marcar um encontro amanhã e vamos ver como vai estar a agenda dele, porque ele tá tratando agora. Tá tratando 12, 15 horas por dia para voltar o mais rápido possível e até estar junto com a gente - ressalta o presidente da Furia.

O time está classificado para a semifinal do torneio de forma antecipada, já que não perderá o primeiro lugar geral da primeira fase. Os quatro primeiros garantem vaga no Mundial de Clubes. Antes, a Furia luta pelo título nacional da competição de fut7. A final será no dia 18 de maio, domingo, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

-Se Deus quiser ele vai estar junto com a gente, vai voltar a jogar e estar junto com a gente lá no Allianz - completou.

Cris ainda citou polêmicas nas redes sociais referentes à presença de Neymar na Kings League e sobre o trabalho desenvolvido pela Furia em parceria com o atacante. O amigo do atleta ressaltou o trabalho interno que tem sido feito na competição nacional até aqui.

-Muita gente fala muita coisa na internet. Ney é meu irmão antes de ser o Neymar jogador de futebol. Muita gente acha que cai no colo, mas nem eu, nem o Dudu, nem a Furia merece isso porque a gente trabalha pra caramba. E o Ney trabalha junto com a gente - finalizou.

O que é a Kings League?



A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores times avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

Time da Furia ganhou da G3X em jogo pela 5ª rodada da Kings League. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Desde sua criação, a Kings League respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição conquistou rapidamente o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento.