Fala de Neymar com leitura labial nos pênaltis do Santos repercute: ‘Sem psicológico’

Durante a roda dos jogadores do Santos para a cobrança de pênaltis contra o CRB, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (22), Neymar teve fala que chamou atenção nas redes sociais. O Peixe acabou eliminado da competição. O atacante entrou apenas na metade da segunda etapa.

Segundo a leitura labial, no momento da roda dos jogadores antes da cobrança, Neymar teria pedido para seus companheiros terem mentalidade. O momento repercutiu nas redes e parte dos internautas criticou a forma como o camisa 10 falou.

A volta de Neymar após lesão

Neymar retornou ao Santos antes do previsto, após acelerar a recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, graças à dedicação nos treinos. Nesta semana, participou de atividades parciais com o elenco. No jogo, começou no banco de reservas e entrou aos 20 minutos do segundo tempo, substituindo Rollheiser.

Sua entrada elevou a qualidade do time em campo. A partir de então, o Santos passou a criar chances reais de gol com Souza, Thaciano e Guilherme. O próprio camisa 10 também levou perigo em finalizações de média distância. Contudo, o Peixe ficou no 0 a 0 no tempo normal, perdeu nos pênaltis e acabou eliminado do torneio.

"Parça" de Neymar, Gui Pitta disparou contra diretoria e elenco do Santos: 'Pequenos'. Na Europa, a imprensa local repercutiu o fracasso do Santos de Neymar. Porém, a boa atuação do jogador reacendeu expectativa por convocação de Ancelotti.

