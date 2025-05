Cria do Alemão e agora ‘parça’ de Neymar: Leleti muda de vida após a Kings League

Dos gols nos campos de várzea do Complexo do Alemão para a grama sintética de Paris, a trajetória do atacante Leonardo Garcia, conhecido como Leleti, é similar a de muitos nomes de destaques do futebol brasileiro, que cresceram em comunidades no país e ganharam o cenário internacional por conta do esporte. Mas ao contrário de muitos que traçaram o caminho nos campos, o jogador de 28 anos vive seu melhor momento da vida graças a um campeonato criado a pouco mais de dois anos, a Kings League.

Artilheiro da liga brasileira de futebol de 7 criada pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué, o carioca fez 19 gols pelo clube e foi eleito o MVP do campeonato. Leleti deu entrevista exclusiva ao Lance! e detalhou seu processo de chegada na Kings League, relação com Neymar e o poder de transformação que a modalidade teve em sua vida no último ano.

Neymar é presidente da Furia FC ao lado de Cris Guedes. Em 2025, a dupla comandou o time ao título da primeira edição no Brasil da competição. Além do troféu, o time garantiu vaga para a Copa do Mundo de Clubes, que será disputada em Paris entre 1º e 14 de junho.

A chegada da liga dentro do Brasil mudou a vida do atleta e de todos ao seu redor, principalmente por apresentar uma realidade a alguns jogadores que antes só era imaginada atuando pelo futebol de clubes. O jogador cria do Alemão assinou seu primeiro contrato de longa duração no ano passado, quando passou a integrar a Furia.

- É uma sensação de alívio e uma sensação de realização. Porque, como eu falei, eu vivia na favela jogando pelada para poder fazer um dinheiro para ajudar em casa. E, de repente, eu assino agora um contrato que dura dois anos e vou me dedicar, vou ganhar meu dinheiro nesses dois anos e vou poder ajudar minha família sem me preocupar - afirma Leleti.

O convite para o projeto, ao contrário do que muitos pensam, nada tinha a ver com a presença constante de Neymar dentro do trabalho de futebol das Furia. O atacante é amigo de infância de Cris Guedes, um dos fundadores da marca, e mantém boa relação com André Akkari e Jaime Pádua, os outros nomes que ajudaram a criar o negócio. Leleti lembra como foi o primeiro contato com empresa, que apresentou o projeto sem ter Neymar como foco, e agradece pela oportunidade de ter assinado por dois com a equipe.

- No ano passado eu recebi uma ligação do Dudu [Oliveira, técnico da Furia FC] me falando sobre o projeto. E, até, então, eu nunca tinha ouvido falar da Furia, principalmente porque eles eram muito dos jogos eletrônicos e eu não jogo muito. E aí eu fui pesquisar, fui entendendo o tamanho da Furia e vi que o Neymar estava envolvido. E aí pensei: "já é alguma coisa, o Neymar está envolvido". Pesquisei e vi que é im projeto muito grande. Daí fomos para o Mundial - revela o jogador.

O Mundial que Leleti se refere é a própria Copa do Mundo de Clubes da Kings League, que foi disputada no México no ano passado. Naquela ocasião, por não existir uma competição no Brasil, a Furia foi como convidada. Caiu nas quartas de final para a G3X, outra equipe brasileira, que também estava como convidada.

Leleti com seu troféu de MVP da Kins League Brasil. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Mudança de vida após a Kings League

Muito mais que o contrato prolongado, a chegada de Leleti na Kings League representa uma mudança de status para o jogador. A Furia é considerada uma das equipes mais bem estruturadas da modalidade no país e oferece suporte interno para o agenciamento de imagem de todos os jogadores. No Instagram, os 157 mil seguidores representam um patamar de estabilidade ao jogador, que hoje faz suas próprias propagandas.

- A Furia me dá todo suporte e aconchego. Estou podendo ajudar minha família, dar uma condição melhor para meu filho, que está crescendo. É uma coisa que eu sempre sonhei por morar numa comunidade, meus pais não puderam me dar todas essas condições. E hoje estou podendo dar para o meu filho hoje. A Kings League mudou e segue mudando a minha vida - destaca o jogador.

O novo 'parça' de Neymar

Se a fama com a Kings League apresenta uma nova realidade profissional ao jogador, o novo momento de vida também tem seus benefícios na hora da "resenha". Leleti revelou na entrevista como foi o primeiro contato com o jogador, que aconteceu na mansão do camisa 10 em Mangaratiba, litoral paulista.

- Essa resenha é muito boa. Eu tava em casa um dia, aí o Cris [Guedes] e ele me mandou mensagem, de madrugada. Aí eu acordei de manhã com a mensagem dele no telefone. Só que eu achei que ele tava brincando, eu até zoei ele: "pô, achei que você tava bêbado". Ele disse que tava falando sério e que era para o aparecer lá. Cheguei, sentei na mesa e fiquei com o Cris e uns amigos. Daqui a pouco chegou ele cumprimentando todos e até falou meu nome, isso me deixou mais feliz ainda - revelou Leleti.

O jogador da Furia conta que o atacante do Santos é o ídolo dele no futebol e que esse reconhecimento é uma das melhores sensações que a Kings League o proporcionou. Leleti ainda brinca que é "impossível normalizar" a presença do craque nos convívios diários com o elenco da equipes na Kings League.

- O pessoal fala que com o tempo a gente normalizar [a presença de Neymar]. Mas não tem como normalizar uma coisa dessa, eu estar aqui na convivência com ele. O sonho que era distante hoje eu estou vivendo de perto - completou.

Neymar e Leleti se conheceram pelo time da Furia, na Kings League. (Foto: Reprodução/Instagram)

Começo de carreira de Leleti

Ao contrário de muitos atletas que ganham espaço na Europa muito novos, o jogador de fut 7 chegou em sua primeira competição relevante no meio do futebol já com 27 anos. Antes, os passos de Leleti foram dados nos campos do Complexo do Alemão e de outras quadras que recebiam as competições amadoras. Defendeu clubes como o Olaria, América, Vasco e Botafogo.

Além do próprio fut 7, o atacante consolidou sua fama na várzea ao disputar torneio de X1, modalidade que é de um jogador contra o outro no campo e o objetivo é superar o rival e marcar. E foi a individualidade que fez o atleta se destacar na várzea e, agora, na Kings League.

Leleti é elogiado por todos, adversários ou companheiros de time, que destacam como principal qualidade o drible, velocidade e capacidade de sair da marcação, todas elas características que foram trabalhadas em sua passagem na várzea, principalmente o X1.