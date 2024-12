Craque Neto se rende a Ramón Díaz e aponta saída de titular do Corinthians

O ex-jogador Neto se rendeu ao trabalho do técnico Ramón Díaz diante do Corinthians nesta segunda-feira (9) após o final do Campeonato Brasileiro. Com uma arrancada histórica, de nove vitórias seguidas o clube paulista deixou a briga pelo rebaixamento e terminou na 7ª colocação, se classificando para a Libertadores de 2025.

Durante o programa "Os donos da bola", o ex-camisa 10 do Timão confessou que foi crítico do trabalho do técnico argentino no clube paulista. Contudo, Neto admitiu que Ramón Díaz e seu filho Emiliano Díaz, auxiliar técnico, derão a volta por cima e terminaram a temporada em alta.

- O Corinthians conseguiu nove vitórias seguidas, 27 pontos, 25 gols e apenas sete sofridos. Então, foi uma campanha incrível. Parabéns ao Emiliano e o Ramón Díaz. Eu particularmente fui crítico, mas o time do Corinthians se transformou por todos os ângulos, defesa, meio e principalmente no ataque. Quem é o melhor jogador em campo hoje? É o coletivo do Corinthians e isso se deve aos treinadores, que vão permanecer no clube - iniciou o ex-jogador.

Além disso, Neto também cravou a saída de Yuri Alberto do clube paulista para a próxima temporada. Para o ex-jogador, a vitória do Corinthians sob o Grêmio por 3 a 0, no último domingo (8), pela última rodadad o Brasileirão de 2024, fora de casa, foi a última partida do atacante com a camisa alvinegra.

- O Yuri Alberto, pelo o que percebi no jogo (contra o Grêmio), do Memphis querer passar a bola para ele, a torcida fazendo festa, a família emocionada, ele também foi em todos os programas, então dá para entender pelo ritmo que dificilmente ele permanece no Corinthians. O West Ham, infelizmente, teve o atacante Antonio envolvido em um acidente - concluiu.

Yuri Alberto permanece no Corinthians?

Apesar da opinião de Neto, Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2027. O atacante desembarcou no Parque São Jorge em 2022 por empréstimo de um ano do Zenit, da Rússia. No ano seguinte, com o encerramento do contrato com o clube russo, ele firmou o vínculo com o clube paulista por mais cinco anos.

O camisa 9 terminou a temporada do futebol brasileiro como destaque do Corinthians, sendo artilheiro do Brasileirão, ao lado de Alerrandro, do Vitória, com 15 gols marcados. Para o ex-jogador, o camisa 9 do Timão irá para a Inglaterra.

O acidente que envolveu o atacante Antonio, do West Ham, da Premier League, abordado por Neto, aconteceu no último final de semana. Até o momento, ainda não existe uma proposta oficial dos Hammers por Yuri Alberto. A próxima janela de transferência abre no dia 3 de janeiro.