Desempenho de Soteldo na temporada esfria interesse do Corinthians

O Corinthians começa a planejar o elenco para a próxima temporada. Após realizar nove contratações na janela do meio do ano, incluindo Memphis, o Timão terá uma postura modesta e vai procurar jogadores para posições de carência da equipe.

Soteldo, jogador do Grêmio, é um dos nomes ventilados no Corinthians. O meia-atacante pertence ao Santos e está emprestado ao clube gaúcho até o final desta temporada. Renato Gaúcho, ex-treinador do Tricolor, pretendia contar com o atleta, mas com sua demissão, sua permanência é uma incógnita.

Com o futuro indefinido, o Corinthians poderia se destacar na negociação para contar com o atleta no próximo ano. O jogador foi oferecido ao Timão, que não descarta a contratação, mas não se empolgou com a possibilidade por buscar atletas com perfil para colaborar de forma imediata com o time.

O principal motivo é o desempenho de Soteldo nos últimos clubes que passou. Nesta temporada, o jogador marcou sete gols em 41 partidas. Em 2023, o venezuelano também não conseguiu salvar o Santos do rebaixamento e marcou apenas um gol na campanha daquela edição do Brasileirão.

Além disso, o jogador ficou marcado por problemas de indisciplina no Santos. Na temporada em que a equipe foi rebaixada para a Série B do Brasileirão, Soteldo chegou a ser afastado pelo então técnico do time, Paulo Turra, por atos de indisciplina.

Soteldo defendeu o Grêmio nesta temporada (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Contrato de Soteldo

O jogador venezuelano possui contrato com o Santos até 2027, mas a direção do Peixe não pretende incorporar o atleta ao elenco no próximo ano. Visando reduzir a folha salaria, o clube procura um destindo para Solteldo.

Em 2023, o Santos acertou um acordo em cerca de R$ 20 milhões para a compra de 50% dos direitos federativos de Soteldo junto ao Necaxa, do México. A negociação foi dividida em quatro parcelas, sendo a primeira neste ano e a última apenas em fevereiro do próximo ano.