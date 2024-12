Dirigente afirma que Corinthians ainda não recebeu propostas por Yuri Alberto

A temporada do Corinthians terminou e a diretoria começou o planejamento do próximo ano. Nesta segunda-feira (9), o executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado, falou sobre o desejo do clube alvinegro em manter Yuri Alberto no elenco.

Artilheiro do Brasil em 2024 com 31 gols, Yuri Alberto possui contrato até 2027, mas já declarou que tem o desejo de jogar na Europa em sua carreira, em especial, no Campeonato Inglês. Por outro lado, o presidente Augusto Melo enfatiza a duração do vínculo por mais três anos e rechaça qualquer possibilidade de negociação.

Fabinho Soldado declarou que compreende o desejo do atacante em atuar na Europa, enfatizou que Yuri Alberto também deseja conquistar títulos e disse que ainda que não houve propostas pelo jogador de 23 anos.

— O Yuri pensa nisso. Ele é profissional, está aberto a receber propostas, e nós estamos focados na permanência dele. Até agora não houve proposta oficial, estaremos prontos para conversar em qualquer circunstância que for. Da mesma forma que o Yuri tem o sonho de jogar na Europa, ele também tem o sonho de ganhar títulos no Corinthians — disse o dirigente em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava.

Fabinho Soldado afirmou que a meta da diretoria para o próximo ano é a manutenção do elenco. O Corinthians contratou nove jogadores na última janela de transferências e a ideia é não perder atletas para o início da nova temporada.

— É o objetivo nosso manter o Yuri, não só o Yuri, mas qualquer outro atleta que tiver uma modificação, aí sim vamos acionar o mercado, temos o setor competente para passar o nome para a gente, para irmos atrás e realizar a contratação. Não dá para falar de especulação, quando tiver uma situação concreta a gente vai sentar e falar - finalizou o dirigente.

Fabinho Soldado falou sobre a permanência de Yuri Alberto (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

Contrato de Yuri Alberto

O jogador tem contrato com o Corinthians até o final de 2027. A multa rescisória estipulada pelo Timão ultrapassa os R$ 300 milhões. Em plano orçamentário apresentado ao Conselho Deliberativo nesta sexta-feira (6), o Timão declarou que pretende arrecadar R$ 181 milhões com a venda de jogadores na próxima temporada. O clube estabeleceu a meta de alcançar um superávit de R$ 34 milhões até o final do ano.