Fora de Campo

Carlos Miguel vira assunto após Palmeiras x Fluminense: 'Partida bizarra'

Goleiro é destaque na vitória alviverde

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/02/2026
07:00
Carlos Miguel em Palmeiras x Fluminense
Carlos Miguel em Palmeiras x Fluminense (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)
Carlos Miguel foi eleito pelo seu torcedor como o melhor em campo em Palmeiras 2 x 1 Fluminense. O goleiro fez grandes defesas, garantindo o placar magro do lado Tricolor. Após o apito final, as redes sociais foram tomadas de comentários elogiando o guarda-redes.

➡️ Veja os gols de Palmeiras 2 x 1 Fluminense

Palmeiras vence o Fluminense e mantém a liderança do Brasileirão

Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena Barueri, e manteve a liderança do Brasileirão. Vitor Roque, de pênalti, e Allan marcaram os gols do Alviverde, enquanto Luciano Acosta descontou para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos mesmos dez pontos do São Paulo, que também venceu na rodada, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Fluminense permanece com sete pontos, agora na quinta colocação.

O que vem por ai?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1°), quando encara o São Paulo, às 20h30 (de Brasília), também na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. No mesmo dia, o Fluminense recebe o Vasco, às 18h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

Palmeiras vence Fluminense por 2 x 1; Vitor Roque marca de pênalti
Palmeiras vence Fluminense por 2 x 1; Vitor Roque marca de pênalti (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

