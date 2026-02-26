Carlos Miguel vira assunto após Palmeiras x Fluminense: 'Partida bizarra'
Goleiro é destaque na vitória alviverde
Carlos Miguel foi eleito pelo seu torcedor como o melhor em campo em Palmeiras 2 x 1 Fluminense. O goleiro fez grandes defesas, garantindo o placar magro do lado Tricolor. Após o apito final, as redes sociais foram tomadas de comentários elogiando o guarda-redes.
➡️ Veja os gols de Palmeiras 2 x 1 Fluminense
Palmeiras vence o Fluminense e mantém a liderança do Brasileirão
O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena Barueri, e manteve a liderança do Brasileirão. Vitor Roque, de pênalti, e Allan marcaram os gols do Alviverde, enquanto Luciano Acosta descontou para os visitantes.
Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos mesmos dez pontos do São Paulo, que também venceu na rodada, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Fluminense permanece com sete pontos, agora na quinta colocação.
O que vem por ai?
O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1°), quando encara o São Paulo, às 20h30 (de Brasília), também na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. No mesmo dia, o Fluminense recebe o Vasco, às 18h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.
