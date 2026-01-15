Palmeiras conhece adversário das oitavas de final da Copinha

Após uma disputa que se estendeu até o 26º pênalti, o Palmeiras venceu o Flamengo-SP e garantiu a classificação. Seu adversário nas oitavas de final da Copinha foi o vencedor do duelo entre Fluminense e Ituano.

O Ituano venceu o Fluminense por 2 a 0, e chega embalado para enfrentar o Palmeiras. A equipe paulista chega à partida com 100% de aproveitamento (cinco vitórias em cinco jogos) e 13 gols marcados ao longo da competição.

Após um empate por 1 a 1 no tempo normal, Palmeiras e Flamengo-SP tiveram que decidir a vaga nas oitavas de final da Copinha nos pênaltis. Com direito a 26 cobranças (13 a 12 para o Verdão), o goleiro Aranha foi o herói das penalidades ao defender o chute de Tudisco, na Arena Barueri, na tarde desta quinta-feira (15). Agora, o time alviverde vai enfrentar o Ituano na próxima fase.

Após 26 pênaltis, Palmeiras vence o Flamengo-SP e avança às oitavas de final da Copinha (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

O Campeonato

A Copinha reúne 128 equipes, divididas em 32 grupos na primeira fase. Os times se enfrentam dentro de cada chave em turno único e, ao fim da etapa inicial, os dois melhores avançam ao mata-mata.

O regulamento é simples: quem perde está eliminado. Em caso de empate no tempo normal, a classificação é definida nos pênaltis. Os confrontos são disputados em jogo único, formato que aumenta a imprevisibilidade e a pressão sobre os clubes, especialmente os apontados como favoritos ao título.

