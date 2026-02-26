Torcedores do São Paulo elegem melhor em campo em vitória no Brasileirão

Cauly foi o nome da vitória do São Paulo após converter o pênalti contra o Coritiba. O meio-campista chegou como reforço recentemente e fez seu primeiro jogo como titular. Hernán Crespo levou a campo um elenco mais alternativo, pensando em poupar atletas para a decisão contra o Palmeiras, pela semifinal do Paulista, que acontece no domingo.

Com a vitória, o São Paulo assume provisoriamente a vice-liderança da competição, com dez pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras, que fica a frente pelo saldo de gols. A equipe chega a oito jogos de invencibilidade na temporada.

Cauly revela bastidores do pênalti em vitória do São Paulo

Após o jogo, em entrevista ao Amazon Prime, Cauly explicou o que esteve por trás da decisão de quem bateria o pênalti. Nas palavras do jogador, a escolha teve influência da comissão técnica do São Paulo.

- Sobre a cobrança, foi uma decisão da comissão técnica. Ontem a gente treinou bastante, eu estava confiante. Nos treinos, as batidas estavam saindo bem. Ontem mesmo bati forte, foi pesado, mas hoje o goleiro caiu para o outro lado e fui feliz na finalização. O mais importante é ter ajudado a equipe - disse.

- Fico muito feliz, sensação incrível, sabemos a dificuldade de jogar fora de casa, fico feliz em ter tido a oportunidade de começar entre os titulares e colaborar com um gol - completou o reforço do São Paulo.