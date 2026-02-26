O Palmeiras iniciou com a bola no primeiro e no segundo tempo da partida contra o Fluminense pelo Brasileirão. O time alviverde deveria ter dado a saída em apenas uma das etapas. Carlos Eugênio Simon, único árbitro brasileiro a apitar três copas do mundo e comentarista de arbitragem na ESPN, analisou o erro incomum.

Palmeiras deu o início e o reinício do jogo. Isso não tinha visto. É um erro de procedimento. Se o Fluminense protestar, a partida pode parar no tribunal, mas dificilmente vai mudar o resultado do jogo. O árbitro precisa ficar mais concentrado. Até isso acontece com a arbitragem brasileira. Carlos Eugênio Simon

O capitão do Fluminense, goleiro Fábio, venceu o sorteio antes do jogo com Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras. Fábio escolheu o lado do campo em que o Fluminense atuaria no primeiro tempo. A responsabilidade de dar a primeira saída ficou com o Palmeiras.

As equipes inverteram os lados do campo no segundo tempo, porém o Palmeiras voltou a iniciar com a bola. A arbitragem não corrigiu o erro e os jogadores do Fluminense não protestaram.

Como foi Palmeiras 2 x 1 Fluminense?

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena Barueri, e manteve a liderança do Brasileirão. Vitor Roque, de pênalti, e Allan marcaram os gols do Alviverde, enquanto Luciano Acosta descontou para os visitantes. Assista abaixo aos melhores momentos do jogo:

Com a vitória, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos mesmos dez pontos do São Paulo, que também venceu na rodada, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Fluminense permanece com sete pontos, agora na quinta colocação.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1°), quando encara o São Paulo, às 20h30 (de Brasília), também na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. No mesmo dia, o Fluminense recebe o Vasco, às 18h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.