Coordenador no Santos, César Sampaio analisa chegada de Gabigol: 'O que tem'

Buscando reforçar seu elenco nesta temporada, o Santos está próximo de anunciar o atacante Gabigol como primeiro reforço de 2026. Segundo César Sampaio, atual Coordenador técnico do Peixe, o camisa 9 é considerado um verdadeiro especialista na posição.

Após uma negociação complexa com o Cruzeiro, o jogador chega por empréstimo até dezembro. Esta será a terceira passagem de Gabigol pelo Santos, que terá que arcar com metade do salário recebido pelo Cruzeiro, estimado em R$ 2,5 milhões.

César Sampaio não confirmou o acerto com o atacante, mas analisou o possível retorno de Gabigol à Vila Belmiro. Segundo o Coordenador técnico do Peixe, se confirmada a transferência, o atacante será um grande reforço para a temporada do Santos. Confira abaixo.

- Eu estive com o Gabriel na Seleção Brasileira e no Flamengo, sei que é um excelente um atleta, um verdadeiro especialista na posição. Além disso, é um atleta que conhece bem as dependências aqui, foi a equipe que o formou, que o projetou. Então, espero que isso se confirme e que ele possa vir para colocar o que tem de melhor, mas sem dúvida, se ele vier será um grande reforço - comentou César Sampaio.

Gabigol no Santos

Texto por: Juliana Yamaoka

Revelado pelo Santos, Gabriel acumula duas passagens pelo clube. Saiu pela primeira vez aos 19 anos, em agosto de 2016, rumo à Inter de Milão, da Itália.

O jogador foi descoberto pelo clube quando morava em São Bernardo. Chegou ao Peixe em 2006 e foi promovido ao profissional em 2013. Ele se despediu em uma entrevista coletiva ao lado da mãe, Lindalva, do pai, Valdemir, e da irmã, Dhiovana.

Na segunda passagem pelo Santos, atuou emprestado pelo clube italiano, aos 22 anos, em 2018. Ele terminou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro (18 gols) e da Copa do Brasil (quatro gols). Pelo Alvinegro Praiano, foi campeão Paulista em 2015 e 2016, o último título de grande expressão do time.

Em janeiro de 2019, assinou um contrato de cinco temporadas com o Flamengo e, no ano seguinte, registrou uma visita à Vila Belmiro nas redes sociais, o que irritou os torcedores do Rubro-Negro. Depois de seis anos, deixou o clube carioca com 308 jogos, 161 gols, 43 assistências e 13 títulos.

