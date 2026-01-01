Confira os jogadores do Santos que estão no fim de contrato com o clube
Nesta temporada, Peixe contratou 20 reforços
Entre os jogadores do Santos com contrato encerrado, a principal expectativa é pelo anúncio da permanência de Neymar. O atacante retornou ao clube após 12 anos atuando no exterior e foi apresentado em um grande evento no dia 31 de janeiro, na Vila Belmiro.
Com quatro lesões ao longo da temporada, o camisa 10 não conseguiu emendar uma longa sequência de partidas, mas foi decisivo para evitar mais um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que o Menino da Vila permaneça no clube até a Copa do Mundo do ano que vem. A primeira Data Fifa será em maio, e ele ainda não figurou em nenhuma convocação do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.
Por outro lado, o Santos contará na próxima temporada com o zagueiro Zé Ivaldo, adquirido após o cumprimento de metas estabelecidas em contrato. O defensor foi o primeiro reforço anunciado pelo Peixe para esta temporada e chegou por empréstimo junto ao Cruzeiro, que receberá o valor total de R$ 5,3 milhões, dividido em quatro parcelas.
Já o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, Álvaro Barreal, foi o oitavo reforço anunciado para a temporada. O atacante atuou pelo Cruzeiro em 2024, mas tinha seus direitos ligados ao Cincinnati, dos Estados Unidos. O clube norte-americano anunciou a compra em definitivo do jogador.
Ao todo, são 16 jogadores emprestados para outros times e alguns deles vão se reapresentar no dia 2 de janeiro, no CT Rei Pelé.
QUEM PODE SE REAPRESENTAR NO SANTOS APÓS EMPRÉSTIMO:
- Patrick – Foi emprestado ao Athletico-PR em fevereiro e disputou 41 partidas. Tem contrato com o Santos até dezembro do ano que vem.
- Miguelito – Foi emprestado ao América-MG em março para a disputa da Série B, onde atuou em 25 partidas. Tem vínculo com o Santos até junho de 2027.
- Alfredo Morelos – Foi emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia, no meio do ano passado, destacou-se nesta temporada e tem contrato com o Santos até o fim do ano que vem.
QUEM PODE ASSINAR UM PRÉ-CONTRATO COM OUTRO TIME:
- Sandry – Tem contrato com o Santos até junho do ano que vem. Revelado pelo Peixe, atuou pelo Athletic, de Minas Gerais, na Série B desta temporada, com 31 partidas disputadas.
- Alex Nascimento – Na temporada, vestiu a camisa da Portuguesa no Paulistão e depois também atuou pelo Athletic, mas entrou em campo em apenas nove partidas. Tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem.
- Ed Carlos – Foi emprestado ao Niki Volou, da Grécia, e posteriormente ao Botafogo-PB para a disputa da Série C desta temporada, mas não chegou a atuar. Tem vínculo com o Santos até o meio do ano.
- Lautaro Díaz – Chegou ao Santos em setembro deste ano, por empréstimo junto ao Cruzeiro, com contrato válido até o meio do ano que vem.
JOGADORES QUE ENCERRARAM O VÍNCULO COM O SANTOS EM DEZEMBRO DE 2025:
- Neymar - principal reforço do Santos nesta temporada renovou o contrato no meio deste ano com vínculo até o dia 31 de dezembro. O clube aposta na segunda renovação até a Copa do Mundo.
- Rodrigo Fernández – Cedido nesta temporada ao Independiente, da Argentina.
- Messias – Emprestado ao Goiás desde abril de 2024.
- Luiz Felipe – Atuou nos últimos anos por Atlético-GO e Goiás.
- Vinícius Balieiro – Emprestado à Chapecoense para a disputa da Série B.
