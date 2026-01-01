Confira os jogadores do Santos que estão no fim de contrato com o clube

Entre os jogadores do Santos com contrato encerrado, a principal expectativa é pelo anúncio da permanência de Neymar. O atacante retornou ao clube após 12 anos atuando no exterior e foi apresentado em um grande evento no dia 31 de janeiro, na Vila Belmiro.

Com quatro lesões ao longo da temporada, o camisa 10 não conseguiu emendar uma longa sequência de partidas, mas foi decisivo para evitar mais um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que o Menino da Vila permaneça no clube até a Copa do Mundo do ano que vem. A primeira Data Fifa será em maio, e ele ainda não figurou em nenhuma convocação do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar acumula 150 gols com a camisa do Santos e é o 11º maior artilheiro. (Foto: CARLOS TORRES/AGENCIA ENQUADRAR)

Por outro lado, o Santos contará na próxima temporada com o zagueiro Zé Ivaldo, adquirido após o cumprimento de metas estabelecidas em contrato. O defensor foi o primeiro reforço anunciado pelo Peixe para esta temporada e chegou por empréstimo junto ao Cruzeiro, que receberá o valor total de R$ 5,3 milhões, dividido em quatro parcelas.

Já o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, Álvaro Barreal, foi o oitavo reforço anunciado para a temporada. O atacante atuou pelo Cruzeiro em 2024, mas tinha seus direitos ligados ao Cincinnati, dos Estados Unidos. O clube norte-americano anunciou a compra em definitivo do jogador.

Ao todo, são 16 jogadores emprestados para outros times e alguns deles vão se reapresentar no dia 2 de janeiro, no CT Rei Pelé.

QUEM PODE SE REAPRESENTAR NO SANTOS APÓS EMPRÉSTIMO:

Patrick – Foi emprestado ao Athletico-PR em fevereiro e disputou 41 partidas. Tem contrato com o Santos até dezembro do ano que vem. Miguelito – Foi emprestado ao América-MG em março para a disputa da Série B, onde atuou em 25 partidas. Tem vínculo com o Santos até junho de 2027. Alfredo Morelos – Foi emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia, no meio do ano passado, destacou-se nesta temporada e tem contrato com o Santos até o fim do ano que vem.

QUEM PODE ASSINAR UM PRÉ-CONTRATO COM OUTRO TIME:

Sandry – Tem contrato com o Santos até junho do ano que vem. Revelado pelo Peixe, atuou pelo Athletic, de Minas Gerais, na Série B desta temporada, com 31 partidas disputadas. Alex Nascimento – Na temporada, vestiu a camisa da Portuguesa no Paulistão e depois também atuou pelo Athletic, mas entrou em campo em apenas nove partidas. Tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem. Ed Carlos – Foi emprestado ao Niki Volou, da Grécia, e posteriormente ao Botafogo-PB para a disputa da Série C desta temporada, mas não chegou a atuar. Tem vínculo com o Santos até o meio do ano. Lautaro Díaz – Chegou ao Santos em setembro deste ano, por empréstimo junto ao Cruzeiro, com contrato válido até o meio do ano que vem.

JOGADORES QUE ENCERRARAM O VÍNCULO COM O SANTOS EM DEZEMBRO DE 2025: