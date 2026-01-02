Retorno de Gabigol ao Santos divide opiniões na web: 'Ainda acredito'

Após sete temporadas longe da Vila Belmiro, o atacante Gabigol acertou seu retorno ao Santos e deve ser anunciado em breve como primeira contratação de 2026. Após uma negociação complexa com o Cruzeiro, o jogador chega por empréstimo até dezembro. O retorno, no entanto, não agradou a todos os torcedores nas redes sociais.

Esta será a terceira passagem de Gabigol pelo Santos, que terá que arcar com metade do salário recebido pelo Cruzeiro, estimado em R$ 2,5 milhões. O atacante ainda precisa realizar exames médicos e não tem presença garantida na reapresentação do elenco santista, marcada para esta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé.

Após o acerto entre as partes, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Na visão de alguns internautas, o retorno de Gabigol ao Santos pode representar uma melhora técnica na equipe. No entanto, outros acreditam que o atacante pode não vingar nesta passagem pelo clube. Confira abaixo.

Gabigol no Santos

Texto por: Juliana Yamaoka

Revelado pelo Santos, Gabriel acumula duas passagens pelo clube. Saiu pela primeira vez aos 19 anos, em agosto de 2016, rumo à Inter de Milão, da Itália.

O jogador foi descoberto pelo clube quando morava em São Bernardo. Chegou ao Peixe em 2006 e foi promovido ao profissional em 2013. Ele se despediu em uma entrevista coletiva ao lado da mãe, Lindalva, do pai, Valdemir, e da irmã, Dhiovana.

Na segunda passagem pelo Santos, atuou emprestado pelo clube italiano, aos 22 anos, em 2018. Ele terminou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro (18 gols) e da Copa do Brasil (quatro gols). Pelo Alvinegro Praiano, foi campeão Paulista em 2015 e 2016, o último título de grande expressão do time.

Em janeiro de 2019, assinou um contrato de cinco temporadas com o Flamengo e, no ano seguinte, registrou uma visita à Vila Belmiro nas redes sociais, o que irritou os torcedores do Rubro-Negro. Depois de seis anos, deixou o clube carioca com 308 jogos, 161 gols, 43 assistências e 13 títulos.

