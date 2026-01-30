Tiago Leifert ironiza Globo por lance polêmico em São Paulo x Flamengo

O São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1, na última quarta-feira (28), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Diante do cenário, o jornalista Tiago Leifert ironizou a cobertura da Globo sobre um possível pênalti não marcado em cima de Arrascaeta.

A polêmica aconteceu no último lance do jogo, quando Arrascaeta caiu na área após um toque por trás de Alan Franco. Em campo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou a penalidade. O VAR também não entrou em ação. O lance gerou debate dentro e fora de campo.

Na última quinta-feira (29), durante uma live no próprio canal do Youtube, Tiago Leifert ironizou a cobertura da Globo sobre a polêmica. O comunicador concordou que aconteceu um erro da arbitragem, mas debochou da forma como a emissora abordou o tema.

— Se você não viu o lance, está passando até agora. Acho que a Maria Braga está fazendo um especial sobre esse lance, que foi reprisado durante a madrugada inteira. É tipo uma maratona do pênalti no Arrascaeta. Hoje a noite eles vão comemorar 24 horas do pênalti não marcado. E no final do ano vai ter uma retrospectiva só desse lance — disse o jornalista.

Como foi São Paulo x Flamengo?

O Flamengo teve o controle da bola no primeiro tempo no Morumbis. O time carioca buscou pressionar os donos da casa desde o início da partida, e teve a melhor chance aos 13 minutos, quando Carrascal, após passe magistral de Cebolinha, um dos destaques da primeira etapa, chutou para fora na saída de Rafael. O São Paulo deu a resposta cinco minutos depois, com Luciano. Com 68% de posse de bola, o Rubro-Negro teve oito finalizações, contra três do Tricolor Paulista.

Pelo lado do time visitante, Plata contou com uma sequência de erros no primeiro tempo. As falhas deixaram o técnico Filipe Luís na bronca, que reclamou com o equatoriano.

O Flamengo voltou do vestiário ditando o ritmo. Assim, chegou ao gol aos nove minutos, com uma linda jogada trabalhada. De pé em pé, Alex Sandro cruzou para Pedro que, de peito, ajeitou a bola para Plata, que deu um toquezinho na saída de Rafael. Antes de a bola rolar, o técnico Filipe Luís chamou Arrascaeta e Jorginho, que estrearam na temporada.

A felicidade rubro-negra, no entanto, durou pouco tempo. Dez minutos depois, Luciano deixou tudo igual, ao levar a melhor em jogada aérea contra Léo Pereira. Aliás, esse foi o oitavo gol do atacante em duelos entre as equipes.

O gol da virada tricolor saiu aos 25 minutos. No cruzamento de Marcos Antônio, que interessa ao Rubro-Negro, Pulgar não conseguiu afastar a bola e errou na interceptação, deixando Danielzinho livre para marcar. Até o término da partida, o time mandante buscou fechar a casinha.

No último lance, Plata e Arrascaeta tiveram grandes chances de deixar tudo igual, mas não aproveitaram. Ao fim do jogo, os jogadores do Flamengo foram reclamar com o árbitro Wilton Pereira Sampaio sobre um possível pênalti em Arrascaeta na jogada. Jorginho recebeu cartão vermelho pela reclamação.

