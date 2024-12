Contagem regressiva de Gabigol volta a agitar torcedores; veja

A expectativa pelo anúncio da contratação do atacante Gabriel Barbosa aumentou entre a torcida do Cruzeiro na reta final de ano. Nesta terça-feira (31), parte dos torcedores do clube mineiro relembrou a contagem regressiva postada no perfil oficial do atleta no YouTube, no último dia 31. O cronômetro marca o período de contrato do jogador com o Flamengo, que se encerra à meia-noite.

Com a contagem regressiva chegando perto do fim, internautas começaram a repercutir sobre o possível novo destino do atleta. A maioria dos comentários é de torcedores do Cruzeiro, clube apontado como favorito na disputa pelo jogador.

Ao fim do último dia de 2024, Gabigol poderá anunciar o novo destino. Além do clube mineiro, o Santos e o Palmeiras também foram apontados como possíveis novas casas do atleta. Veja a repercussão abaixo:

Euforia com Gabigol nas redes sociais