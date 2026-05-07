Consequência de briga entre jogadores do Real Madrid gera espanto: 'Absurdo'

Os bastidores do Real Madrid se agitaram nesta quinta-feira (7). Às vésperas do El Clássico decisivo por La Liga, os jogadores Aurélien Tchouameni e Federico Valverde se envolveram em uma briga durante um treino. De acordo com a imprensa espanhola, o uruguaio sofreu um traumatismo cranioencefálico por conta do desentendimento.

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Nas redes sociais, torcedores reagiram com espanto à notícia envolvendo o estado de saúde de Valverde. O uruguaio ficará fora das atividades entre dez e 15 dias.

Veja a reação dos torcedores abaixo:

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Desentendimento entre jogadores acontece durante treino do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Detalhes da polêmica no Real Madrid

Texto por: João Brandão

O meia uruguaio Federico Valverde sofreu um traumatismo cranioencefálico após uma briga com Tchouameni no vestiário do Real Madrid, segundo a imprensa espanhola. Por conta da lesão, o jogador desfalcará a equipe comandada por Álvaro Arbeloa por um período de 10 a 14 dias, o que fará com que o atleta não esteja em campo no clássico contra o Barcelona, no domingo (10).

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Na quarta-feira (6), Valverde e Tchouameni já haviam tido um forte desentendimento durante o treino do Real Madrid visando o confronto com o Barcelona. De acordo com o "Marca", os meias tiveram uma discussão forte e quase chegaram as vias de fato.

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Na manhã desta quinta-feira (7), Valverde e Tchouameni não superaram a discussão do dia anterior e chegaram ao confronto físico. Após o treino, o francês golpeou o uruguaio, que bateu com a cabeça em uma mesa e precisou ir para o hospital receber pontos. No fim do dia, o Real Madrid divulgou o diagnóstico de traumatismo cranioencefálico.

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Segundo o "As", Valverde se recusou a cumprimentar Tchouaméni no vestiário. O uruguaio passou a acusar o francês de ter vazado para a imprensa os detalhes da discussão do dia anterior. A acusação se repetiu diversas vezes, primeiro no vestiário e depois durante o treino.

Tchouaméni negou as acusações, alegando ser uma figura distante da imprensa, mas Valverde persistiu. O clima foi descrito por fontes do vestiário como "muito desconfortável" e "desagradável". A hostilidade se refletiu em várias entradas duras entre os dois durante a atividade.

Valverde continuou com as acusações, e alguns jogadores tentaram intervir, pedindo que ele parasse. Tchouaméni também exigiu o fim do clima hostil, classificando-o como insuportável. Foi então que o francês, irritado, teria desferido um soco em Valverde.

O Real Madrid chegou a abrir um expediente disciplinar para apurar a causa da discussão entre Valverde e Tchouameni. No entanto, o clube ainda não divulgou ações futuras, como uma punição para os jogadores.