Valverde sofre traumatismo cranioencefálico após briga com Tchouameni

O meia uruguaio Federico Valverde sofreu um traumatismo cranioencefálico após uma briga com Tchouameni no vestiário do Real Madrid, segundo a imprensa espanhola. Por conta da lesão, o jogador desfalcará a equipe comandada por Álvaro Arbeloa por um período de 10 a 14 dias, o que fará com que o atleta não esteja em campo no clássico contra o Barcelona, no domingo (10).

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Na quarta-feira (6), Valverde e Tchouameni já haviam tido um forte desentendimento durante o treino do Real Madrid visando o confronto com o Barcelona. De acordo com o "Marca", os meias tiveram uma discussão forte e quase chegaram as vias de fato.

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Na manhã desta quinta-feira (7), Valverde e Tchouameni não superaram a discussão do dia anterior e chegaram ao confronto físico. Após o treino, o francês golpeou o uruguaio, que bateu com a cabeça em uma mesa e precisou ir para o hospital receber pontos. No fim do dia, o Real Madrid divulgou o diagnóstico de traumatismo cranioencefálico.

Segundo o "As", Valverde se recusou a cumprimentar Tchouaméni no vestiário. O uruguaio passou a acusar o francês de ter vazado para a imprensa os detalhes da discussão do dia anterior. A acusação se repetiu diversas vezes, primeiro no vestiário e depois durante o treino.

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Tchouaméni negou as acusações, alegando ser uma figura distante da imprensa, mas Valverde persistiu. O clima foi descrito por fontes do vestiário como "muito desconfortável" e "desagradável". A hostilidade se refletiu em várias entradas duras entre os dois durante a atividade.

Valverde continuou com as acusações, e alguns jogadores tentaram intervir, pedindo que ele parasse. Tchouaméni também exigiu o fim do clima hostil, classificando-o como insuportável. Foi então que o francês, irritado, teria desferido um soco em Valverde.

O Real Madrid chegou a abrir um expediente disciplinar para apurar a causa da discussão entre Valverde e Tchouameni. No entanto, o clube ainda não divulgou ações futuras, como uma punição para os jogadores.

- O Real Madrid anuncia que, na sequência dos acontecimentos desta manhã no treino da primeira equipa, decidiu abrir processos disciplinares separados contra os jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouameni. O clube anunciará as resoluções de ambos os casos oportunamente, assim que os respectivos procedimentos internos forem concluídos - diz o comunicado divulgado pelo clube.

O caso ocorre em uma semana decisiva para o Real Madrid, que busca adiar o título de campeão espanhol do Barcelona, neste fim de semana. No domingo (10), as equipes se enfrentam, e os culés precisam apenas de um empate para conquistar o troféu da La Liga de forma matemática.

Desentendimento entre jogadores acontece durante treino do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Valverde se pronuncia após polêmica no Real Madrid

Após as polêmicas, Valverde se pronunciou sobre a discussão com Tchouameni durante o treino do Real Madrid, nesta quinta-feira (7). O atleta negou ter sido agredido e afirmou que sua lesão ocorreu de forma intencional. Leia a nota na íntegra a seguir.

"Ontem (quarta) tive um incidente com um companheiro em uma jogada no treinamento, onde o cansaço da competição e a frustração fazem com que tudo se agrave.

Em um vestiário essas coisas podem acontecer e são resolvidas entre nós mesmos sem que saia à luz. Claramente, há alguém por trás disso, espalhando a história rapidamente, além de uma temporada sem títulos, onde o Real Madrid sempre é alvo e por tudo o que significa.

Hoje voltamos a ter uma divergência. Na discussão, bati acidentalmente a cabeça na mesa, fazendo um pequeno corte na testa que recorreu uma visita protocolar no hospital.

Em nenhum momento meu parceiro me bateu e eu também não o agredi, embora eu entenda que para você seja mais fácil acreditar que tivemos uma briga ou que foi intencional, mas isso não aconteceu.

Como fico irritado com a situação, minha frustração ao ver alguns de nós chegando ao fim da temporada com nossas últimas reservas de força, perdendo o ânimo, chegou ao ponto de eu discutir com um companheiro de equipe.

Sinto muito. Sinto muito mesmo, porque esta situação me magoa, este momento que estamos vivendo me magoa. O Real Madrid é uma das coisas mais importantes da minha vida e não posso ser indiferente a ele. O resultado é um acúmulo de coisas que culminam em uma briga sem sentido, prejudicando minha imagem e abrindo espaço para que inventem, difamem e exagerem o incidente. Não tenho dúvidas de que quaisquer desavenças que possamos ter fora de campo deixam de existir dentro dele, e se eu tiver que defendê-lo dentro de um estádio, serei o primeiro.

Eu não pretendia me pronunciar até o final da temporada. Fomos eliminados da Liga dos Campeões e guardei minha raiva e ressentimento para mim. Perdemos mais um ano e eu não estava em condições de postar nas redes sociais quando a única face que eu tinha para mostrar era a do campo, e sinto que é assim que vou seguir em frente. É por isso que sou eu quem está mais triste e magoado por estar nesta situação que me impede de jogar a próxima partida por decisões médicas. Sempre dei tudo de mim, até o fim, e dói mais do que a qualquer outra pessoa não poder fazer isso. Estou à disposição do clube e dos meus companheiros para colaborar em qualquer decisão que considerem necessária. Obrigado."

Vestiário do Real Madrid em crise

Nesta semana, o "Onda Cero" e o "The Athletic" revelaram que no fim de abril, Rüdiger agrediu o lateral-esquerdo Álvaro Carreras durante um treinamento antes da partida contra o Alavés. O zagueiro alemão chegou a pedir desculpas por conta do ocorrido e convidou o elenco do Real Madrid e seus familiares para um almoço. Desde então, o lateral-esquerdo espanhol não entrou mais em campo sob comando do técnico Álvaro Arbeloa.

Na mesma semana, Mbappé teve uma discussão acalorada com um membro da comissão técnica do Real Madrid. De acordo com o portal norte-americano, o atacante teria falado de forma agressiva e ofensiva com um profissional que atuava como assistente à beira do campo após a sinalização de um impedimento do francês em um treino.

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