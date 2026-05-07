Real Madrid encaminha saída de astro para abrir espaço na folha salarial

Bicampeão da Champions League (2021/22 e 2023/24) com a camisa do Real Madrid, o austríaco David Alaba está perto de encerrar sua trajetória no clube merengue. De acordo com informações do jornal espanhol AS, o defensor não terá seu contrato renovado, e a diretoria da capital espanhola planeja liberar cerca de € 25 milhões por temporada com a sua saída.

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Mbappé, Alaba e Arda Güler treinam pelo Real Madrid (Foto: Divulgação)

Alaba desembarcou em Madri vindo do Bayern de Munique sem custos de transferência, carregando o peso de substituir o ídolo Sergio Ramos. No gigante alemão, ele construiu um currículo lendário: duas Champions League, dez títulos da Bundesliga e três Mundiais de Clubes. No início, a aposta parecia certeira, mas o cenário mudou drasticamente devido ao desgaste físico.

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A queda de rendimento do austríaco está diretamente ligada a uma séria sequência de lesões. O contraste entre o início e o momento atual é evidente:

Período Partidas Minutos em Campo Primeiras 2 temporadas 85 7.072 Últimas 2 temporadas 28 1023

O próprio jogador, que sempre se destacou pela polivalência, atuando como zagueiro, lateral e meio-campista, já admite publicamente que não se encontra mais em seu auge físico. Nesta temporada, sua presença em campo coincidiu com momentos instáveis da equipe, como as derrotas para Osasuna e Getafe.

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Sua última aparição ocorreu no empate contra o Real Betis, quando entrou aos 73 minutos no lugar de Huijsen e viu o time sofrer o gol de empate nos instantes finais. Com um dos maiores salários do elenco, a permanência de Alaba tornou-se financeiramente inviável para os planos futuros do Real Madrid, que busca oxigenar o elenco e investir em novas peças para o setor defensivo.

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