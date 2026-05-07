Crystal Palace vence Shaktar e vai enfrentar Rayo Vallecano na final da Conference League

A Europa conheceu, nesta quinta-feira (7), os dois finalistas da Conference League. Confirmando a vantagem construída nos jogos de ida, Crystal Palace e Rayo Vallecano voltaram a vencer seus compromissos e garantiram o direito de brigar pelo troféu continental. A grande decisão será disputada no dia 27 de maio, na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha.

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Daniel Muñoz comemora gol marcado durante a partida de volta da semifinal da Conference League entre Crystal Palace e Shakhtar Donetsk (Foto: Glyn Kirk / AFP)<br>

Primeiro tempo

A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio e pela forte presença brasileira no placar. O Crystal Palace começou sufocando e chegou a marcar com Yeremy Pino, mas o lance foi anulado por impedimento. Mesmo com o Shakhtar controlando a posse de bola, a objetividade inglesa prevaleceu aos 25 minutos: após rebote de um chute potente de Wharton, Sarr cruzou e a bola desviou no brasileiro Pedro Henrique, resultando em gol contra. A resposta ucraniana veio nove minutos depois, com o próprio Pedro Henrique se redimindo ao servir Eguinaldo, que girou com classe na área e estufou a rede, levando o 1 a 1 para o intervalo.

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Segundo tempo

Na volta para o campo, o Crystal Palace não demorou a retomar a vantagem e liquidar a fatia. Logo aos 7 minutos, Mitchell cruzou da esquerda e Sarr, com um desvio sutil, contou com a ajuda da trave para marcar o segundo dos mandantes. A partir daí, o Shakhtar Donetsk sentiu o golpe emocional e, embora mantivesse a bola no pé, encontrou um Palace muito bem postado defensivamente e perigoso nos contra-ataques. Os ingleses controlaram o ritmo até o apito final, confirmando a vitória por 2 a 1 e o placar agregado de 5 a 2.

Visão do Lance!

O Crystal Palace soube jogar com o regulamento debaixo do braço sem ser passivo. A equipe de Londres foi cirúrgica, aproveitando as falhas defensivas do Shakhtar para punir nos momentos certos. Enquanto o time ucraniano se perdeu em uma posse de bola estéril no segundo tempo, o Palace mostrou a maturidade necessária para segurar o ímpeto adversário e garantir a vaga na decisão com autoridade.

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Lance Capital 💡

O gol de Sarr aos 7 minutos do segundo tempo. O Shakhtar tinha voltado do intervalo com a esperança renovada pelo empate, mas o balde de água fria logo cedo destruiu a estratégia dos visitantes e deu a tranquilidade que o Palace precisava para administrar o jogo.

Deu aula 🏅

Ismaïla Sarr. O atacante foi o nome do jogo, participando diretamente da jogada do primeiro gol (que terminou no desvio contra) e marcando o tento da vitória. Sua movimentação e oportunismo foram o diferencial para furar a defesa ucraniana.

Ficou abaixo 📉

A pontaria do Shakhtar Donetsk. Apesar de ter dominado a posse de bola e contado com boas atuações individuais de brasileiros como Eguinaldo e Pedro Henrique (pela assistência), o time pecou na finalização. Foram poucas chances reais que obrigaram Henderson a trabalhar, faltando "punch" para reverter a desvantagem da ida.

✅ Ficha técnica

Crystal Palace 🆚 Shakhtar Donetsk

Conference League - Semifinal (Volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Selhurst Park, Londres (ING)

🥅 Gols: Pedro Henrique (GC), 25'/1°T (1-0); Eguinaldo, 34'/1°T (1-1); Sarr, 7'/2ºT (2-1).

🟨 Cartões amarelos: Bondar (SHA)

🟥 Cartões vermelhos: -

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner) Henderson; Richards e Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Sarr, Yeremy Pino e Mateta.

Shakhtar Donetsk (Técnico: Marino Pusic) Riznyk; V. Tobias, Bondar, Matviyenko e Pedro Henrique; Ocheretko, Alisson, Pedrinho, Marlon Gomes e Eguinaldo; Kauã Elias.

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