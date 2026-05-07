Crystal Palace vence Shaktar e vai enfrentar Rayo Vallecano na final da Conference League
Ingleses e espanhóis carimbam o passaporte para a decisão na Red Bull Arena
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A Europa conheceu, nesta quinta-feira (7), os dois finalistas da Conference League. Confirmando a vantagem construída nos jogos de ida, Crystal Palace e Rayo Vallecano voltaram a vencer seus compromissos e garantiram o direito de brigar pelo troféu continental. A grande decisão será disputada no dia 27 de maio, na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha.
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Primeiro tempo
A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio e pela forte presença brasileira no placar. O Crystal Palace começou sufocando e chegou a marcar com Yeremy Pino, mas o lance foi anulado por impedimento. Mesmo com o Shakhtar controlando a posse de bola, a objetividade inglesa prevaleceu aos 25 minutos: após rebote de um chute potente de Wharton, Sarr cruzou e a bola desviou no brasileiro Pedro Henrique, resultando em gol contra. A resposta ucraniana veio nove minutos depois, com o próprio Pedro Henrique se redimindo ao servir Eguinaldo, que girou com classe na área e estufou a rede, levando o 1 a 1 para o intervalo.
Segundo tempo
Na volta para o campo, o Crystal Palace não demorou a retomar a vantagem e liquidar a fatia. Logo aos 7 minutos, Mitchell cruzou da esquerda e Sarr, com um desvio sutil, contou com a ajuda da trave para marcar o segundo dos mandantes. A partir daí, o Shakhtar Donetsk sentiu o golpe emocional e, embora mantivesse a bola no pé, encontrou um Palace muito bem postado defensivamente e perigoso nos contra-ataques. Os ingleses controlaram o ritmo até o apito final, confirmando a vitória por 2 a 1 e o placar agregado de 5 a 2.
Visão do Lance!
O Crystal Palace soube jogar com o regulamento debaixo do braço sem ser passivo. A equipe de Londres foi cirúrgica, aproveitando as falhas defensivas do Shakhtar para punir nos momentos certos. Enquanto o time ucraniano se perdeu em uma posse de bola estéril no segundo tempo, o Palace mostrou a maturidade necessária para segurar o ímpeto adversário e garantir a vaga na decisão com autoridade.
Lance Capital 💡
O gol de Sarr aos 7 minutos do segundo tempo. O Shakhtar tinha voltado do intervalo com a esperança renovada pelo empate, mas o balde de água fria logo cedo destruiu a estratégia dos visitantes e deu a tranquilidade que o Palace precisava para administrar o jogo.
Deu aula 🏅
Ismaïla Sarr. O atacante foi o nome do jogo, participando diretamente da jogada do primeiro gol (que terminou no desvio contra) e marcando o tento da vitória. Sua movimentação e oportunismo foram o diferencial para furar a defesa ucraniana.
Ficou abaixo 📉
A pontaria do Shakhtar Donetsk. Apesar de ter dominado a posse de bola e contado com boas atuações individuais de brasileiros como Eguinaldo e Pedro Henrique (pela assistência), o time pecou na finalização. Foram poucas chances reais que obrigaram Henderson a trabalhar, faltando "punch" para reverter a desvantagem da ida.
✅ Ficha técnica
Crystal Palace 🆚 Shakhtar Donetsk
Conference League - Semifinal (Volta)
📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, Londres (ING)
🥅 Gols: Pedro Henrique (GC), 25'/1°T (1-0); Eguinaldo, 34'/1°T (1-1); Sarr, 7'/2ºT (2-1).
🟨 Cartões amarelos: Bondar (SHA)
🟥 Cartões vermelhos: -
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner) Henderson; Richards e Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Sarr, Yeremy Pino e Mateta.
Shakhtar Donetsk (Técnico: Marino Pusic) Riznyk; V. Tobias, Bondar, Matviyenko e Pedro Henrique; Ocheretko, Alisson, Pedrinho, Marlon Gomes e Eguinaldo; Kauã Elias.
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