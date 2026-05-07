Barcelona provoca o Real Madrid após confusão que resultou em traumatismo cranioencefálico
Próximo El Clássico está marcado para domingo (10)
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O Barcelona, maior rival do Real Madrid, provocou o clube catalão após brigas entre jogadores nos vestiários. A página oficial no X publicou, nesta quinta-feira (7), uma foto de alguns jogadores sorrindo durante treino com legendas ironizando o ambiente com o do rival.
Consequência de briga entre jogadores do Real Madrid gera espanto: ‘Absurdo’
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Na primeira publicação o clube catalão fez referência ao elenco ser uma grande família, seguido de uma foto em que os atletas estão fazendo o famoso corredor de apresentação/comemoração com jogadores.
Veja:
Já a segunda publicação faz referência ao El Clássico marcado para o próximo domingo (10) no Camp Nou, estádio do Barcelona, e o time catalão pode ser campeão se vencer a partida. A conta divulgou uma imagem do centroavante polonês Robert Lewandowski com a legenda celebrando a proximidade do clássico.
Veja:
Tradução: Boas vibrações para o #ElClásico.
Entenda a discussão entre os jogadores do Real Madrid:
Texto de: Tiago Teixeira.
A briga ocorreu durante a sessão de treinos. De acordo com o Marca, Valverde se recusou a cumprimentar Tchouaméni logo pela manhã, iniciando um clima hostil que se estendeu à atividade. Durante o treinamento, a tensão entre os dois jogadores seguia, com o uruguaio fazendo entradas duras no francês. Em uma dessas, em um movimento não intencional de Tchouaméni, Valverde sofreu uma forte contusão, que resultou em um corte.
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O Diario AS, no entanto, dá uma versão diferente e mais grave. O jornal confirma o confronto entre os dois jogadores, mas afirma que os atletas chegaram às vias de fato. Segundo a publicação, o incidente foi uma continuação da discussão da véspera, quando os dois se agarraram e se encararam. Houve uma breve demonstração de paz, mas a trégua durou pouco.
Ainda segundo o AS, Valverde começou o dia se recusando a cumprimentar Tchouaméni no vestiário. O uruguaio passou a acusar o francês de ter vazado para a imprensa os detalhes da discussão do dia anterior. A acusação se repetiu diversas vezes, primeiro no vestiário e depois durante o treino, na frente do técnico Arbeloa, que não interveio.
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Tchouaméni negou as acusações, alegando ser uma figura distante da imprensa, mas Valverde persistiu. O clima foi descrito por fontes do vestiário como "muito desconfortável" e "desagradável". A hostilidade se refletiu em várias entradas duras entre os dois durante a atividade.
Ao final do treino, no vestiário, a situação explodiu. Valverde continuou com as acusações, e alguns jogadores tentaram intervir, pedindo que ele parasse. Tchouaméni também exigiu o fim do clima hostil, classificando-o como insuportável. Foi então que o francês, irritado, desferiu um soco em Valverde.
O golpe teve sérias consequências. Valverde caiu e bateu a cabeça, sofrendo um corte profundo. O ferimento começou a sangrar, e o protocolo médico foi acionado imediatamente. Jogadores correram para separar os dois, e o diretor-geral José Ángel Sánchez, que estava próximo ao vestiário, também interveio.
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Valverde foi levado em uma cadeira de rodas para a enfermaria do centro de treinamento de Valdebebas. De lá, foi transferido para o hospital mais próximo, o Blua Sanitas Valdebebas, onde chegou pouco depois do meio-dia. Arbeloa o acompanhou durante todo o processo.
Segundo a rádio El Chiringuito, o uruguaio precisou levar pontos na cabeça para tratar o ferimento. Após um breve procedimento, recebeu alta e agora descansa em casa. O veículo também flagrou Mbappé saindo do treinamento em meio a gargalhadas, em contraste com o clima tenso no clube.
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