Felipe Silva vive grande fase na China e pode definir futuro nos próximos meses
Artilheiro da CSL, brasileiro aguarda definição sobre renovação na China
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Felipe Silva atravessa um dos momentos mais especiais da carreira no futebol chinês. Além de liderar a artilharia da liga nacional, o brasileiro chamou atenção nas últimas rodadas ao marcar dois gols de bicicleta em partidas seguidas pelo Chengdu Rongcheng.
Relacionadas
- Fora de Campo
Golaço de ex-Vasco em semifinal da Conference League vira assunto: ‘Já pode’
Fora de Campo07/05/2026
- Futebol Internacional
Aston Villa goleia Nottingham Forest e encara o Freiburg na final da Europa League
Futebol Internacional07/05/2026
- Futebol Internacional
Real Madrid encaminha saída de astro para abrir espaço na folha salarial
Futebol Internacional07/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O bom desempenho dentro de campo acontece justamente em meio a uma indefinição sobre o futuro. Com contrato até o fim de 2026, Felipe já pode assinar um pré-acordo com outro clube a partir da metade da temporada. O Chengdu abriu conversas por renovação, mas ainda não avançou nas negociações.
Enquanto aguarda uma posição oficial do clube chinês, o atacante passou a receber contatos de outras equipes do continente asiático. Um dos interesses veio do futebol japonês, que monitora a situação do camisa 9 para a próxima janela.
Mesmo com a movimentação do mercado, Felipe reforçou que sua prioridade segue sendo a permanência no Chengdu Rongcheng, equipe que defende desde 2021.
— Minha vontade sempre foi continuar aqui, mas o futebol é dinâmico. Estou esperando uma definição do clube, porque também preciso pensar na sequência da carreira. Se não houver acordo nos próximos meses, naturalmente outras possibilidades podem aparecer — comentou.
Dentro das quatro linhas, o brasileiro segue sendo decisivo. Felipe soma nove gols em 10 jogos e lidera a artilharia do Campeonato Chinês. O Chengdu Rongcheng também faz grande campanha e ocupa a primeira colocação da CSL, com vantagem confortável sobre o Chongqing Tonglianglong.
Revelado pelo Fluminense-PI, o atacante passou ainda por clubes como Ferroviária, Red Bull Bragantino e Vila Nova antes de seguir para o futebol asiático. Na Coreia do Sul, defendeu o Gwangju FC por três temporadas até se transferir para o Chengdu.
🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias