Felipe Silva vive grande fase na China e pode definir futuro nos próximos meses

O atacante Felipe Silva atravessa um dos momentos mais especiais da carreira no futebol chinês. Além de liderar a artilharia da liga nacional, o brasileiro chamou atenção nas últimas rodadas ao marcar dois gols de bicicleta em partidas seguidas pelo Chengdu Rongcheng.

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O bom desempenho dentro de campo acontece justamente em meio a uma indefinição sobre o futuro. Com contrato até o fim de 2026, Felipe já pode assinar um pré-acordo com outro clube a partir da metade da temporada. O Chengdu abriu conversas por renovação, mas ainda não avançou nas negociações.

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Enquanto aguarda uma posição oficial do clube chinês, o atacante passou a receber contatos de outras equipes do continente asiático. Um dos interesses veio do futebol japonês, que monitora a situação do camisa 9 para a próxima janela.

Mesmo com a movimentação do mercado, Felipe reforçou que sua prioridade segue sendo a permanência no Chengdu Rongcheng, equipe que defende desde 2021.

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— Minha vontade sempre foi continuar aqui, mas o futebol é dinâmico. Estou esperando uma definição do clube, porque também preciso pensar na sequência da carreira. Se não houver acordo nos próximos meses, naturalmente outras possibilidades podem aparecer — comentou.

Dentro das quatro linhas, o brasileiro segue sendo decisivo. Felipe soma nove gols em 10 jogos e lidera a artilharia do Campeonato Chinês. O Chengdu Rongcheng também faz grande campanha e ocupa a primeira colocação da CSL, com vantagem confortável sobre o Chongqing Tonglianglong.

Felipe Silva em ação pelo Chengdu Rongcheng (Foto: Divulgação)

Revelado pelo Fluminense-PI, o atacante passou ainda por clubes como Ferroviária, Red Bull Bragantino e Vila Nova antes de seguir para o futebol asiático. Na Coreia do Sul, defendeu o Gwangju FC por três temporadas até se transferir para o Chengdu.

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